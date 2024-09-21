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20 сентября, 22:43

«Хезболла» подтвердила гибель Ибрагима Акиля в результате израильского удара

Руководство шиитской партии «Хезболла» официально подтвердило гибель командира Ибрагима Акиля в результате ракетного удара, нанесённого Израилем по южным районам Бейрута. Заявление об этом было опубликовано в телеграм-канале информационной службы движения.

«Мы подтверждаем, что военный вождь Ибрагим Акиль пал смертью мученика в битве за Иерусалим, освобождение которого было его самой большой мечтой», — говорится в публикации.

При ударе ЦАХАЛ по Бейруту погибли около 20 командиров «Хезболлы»
При ударе ЦАХАЛ по Бейруту погибли около 20 командиров «Хезболлы»

Напомним, что израильская армия атаковала Бейрут 20 сентября. Изначально об убийстве Акиля сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. По данным Минздрава Ливана, жертвами атаки стали 14 человек, свыше 60 получили ранения.

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wikimedia / Shahen books

Артём Гапоненко
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