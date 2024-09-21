«Хезболла» подтвердила гибель Ибрагима Акиля в результате израильского удара
Руководство шиитской партии «Хезболла» официально подтвердило гибель командира Ибрагима Акиля в результате ракетного удара, нанесённого Израилем по южным районам Бейрута. Заявление об этом было опубликовано в телеграм-канале информационной службы движения.
«Мы подтверждаем, что военный вождь Ибрагим Акиль пал смертью мученика в битве за Иерусалим, освобождение которого было его самой большой мечтой», — говорится в публикации.
Напомним, что израильская армия атаковала Бейрут 20 сентября. Изначально об убийстве Акиля сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. По данным Минздрава Ливана, жертвами атаки стали 14 человек, свыше 60 получили ранения.
wikimedia / Shahen books