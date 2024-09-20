Минздрав Ливана: Число жертв удара ЦАХАЛ по Бейруту возросло до 14

Число жертв после удара израильской армии по столице Ливана Бейруту возросло до 14, 66 человек получили ранения. Об этом сообщил ливанский Минздрав в телеграм-канале.

По меньшей мере 11 человек находятся в крайне тяжёлом состоянии и помещены в реанимационные отделения.