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20 сентября, 19:19

Минздрав Ливана: Число жертв удара ЦАХАЛ по Бейруту возросло до 14

Число жертв после удара израильской армии по столице Ливана Бейруту возросло до 14, 66 человек получили ранения. Об этом сообщил ливанский Минздрав в телеграм-канале.

По меньшей мере 11 человек находятся в крайне тяжёлом состоянии и помещены в реанимационные отделения.

В свою очередь, телеканал Al Jadeed уточнил, что при авиаударе погиб глава шиитской милиции «Хезболлы» Ибрагим Акиль. Вместе с ним были убиты несколько командиров движения. Они участвовали в заседании оперштаба в одном из подвергшихся атаке зданий.

В Ливане обрушились два жилых дома после налёта ЦАХАЛ
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Напомним, что израильская армия атаковала Бейрут 20 сентября. По некоторым данным, был убит один из высокопоставленных офицеров «Хезболлы».

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ТАСС / EPA / WAEL HAMZEH

Юрий Лысенко
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