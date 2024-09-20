В Ливане обрушились два жилых дома после налёта ЦАХАЛ

В Бейруте две жилых многоэтажки обрушились после обстрела со стороны израильских военных, сейчас экстренные службы разбирают завалы в поисках выживших. Об этом сообщает в телеграм-канале ливанская служба гражданской обороны.

«После обрушения двух жилых зданий в районе Джамус в южном пригороде Бейрута в результате израильской агрессии специализированные поисково-спасательные группы главного управления гражданской обороны из нескольких центров направились на место и начали проводить комплексное обследование местности в поисках пропавших под завалами», — отмечается в тексте.