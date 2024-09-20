В Ливане обрушились два жилых дома после налёта ЦАХАЛ
Гражданская оборона Ливана: Два жилых дома в Бейруте рухнули после удара Израиля
Место удара в Бейруте. Обложка © ТАСС / АР
В Бейруте две жилых многоэтажки обрушились после обстрела со стороны израильских военных, сейчас экстренные службы разбирают завалы в поисках выживших. Об этом сообщает в телеграм-канале ливанская служба гражданской обороны.
«После обрушения двух жилых зданий в районе Джамус в южном пригороде Бейрута в результате израильской агрессии специализированные поисково-спасательные группы главного управления гражданской обороны из нескольких центров направились на место и начали проводить комплексное обследование местности в поисках пропавших под завалами», — отмечается в тексте.
Напомним, Израиль нанёс удар по Бейруту. В результате налёта был ликвидирован один из членов руководства шиитской партии «Хезболла». Также погибли восемь человек, более полсотни жителей получили ранения разной степени тяжести. Местные СМИ писали, что среди жертв есть пятеро детей.