Армия Израиля нанесла мощный удар по Бейруту

«ЦАХАЛ нанёс точечный удар по Бейруту. На данный момент никаких изменений в оборонительных установках Командования тыла нет. Мы будем информировать о любых изменениях», — говорится в сообщение пресс-службы израильской армии.

Как передаёт телеканал Al Hadath, в результате налёта израильских ВВС на южный пригород ливанской столицы Дахия ликвидирован один из членов руководства шиитской партии «Хезболла». По данным местных СМИ, есть погибшие и пострадавшие. Как уточняет агентство NNA, среди жертв пятеро детей.

Напомним, серия взрывов потрясла Ливан 17-18 сентября. Всё началось с массовой детонации пейджеров, которыми пользовались члены «Хезболлы». Считается, что это была масштабная и спланированная операция израильского «Моссада‎». В результате погибли как минимум 25 человек, ранены более 600. Позже стало известно, что истребители ВВС Израиля имитировали налёт на Бейрут во время трансляции выступления генерального секретаря движения «Хезболлах» Хасана Насруллы. Самолёты пролетели над городом на слишком маленькой высоте, что выглядело как начало атаки. У местных жителей началась паника.