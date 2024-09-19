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19 сентября, 14:41

ЦАХАЛ нанёс удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Израиль (ЦАХАЛ) атаковал объекты шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Целью ударов является «сокращение террористического потенциала и военной инфраструктуры организации». Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в своём телеграм-канале.

«Армия обороны Израиля наносит удары по объектам «Хезболлы» в Ливане с целью подорвать террористический потенциал и инфраструктуру организации», — говорится в сообщении.

ЦАХАЛ нанёс мощные удары по Ливану. Видео © Telegram / חדשות מהשטח בטלגרם

ЦАХАЛ начал действовать для того, чтобы восстановить безопасность на севере Израиля. Страна хочет вернуть жителям свои дома и достигнуть запланированных военных целей. Об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

По их словам, ливанское движение «Хезболла» «превратило Южный Ливан в зону военных действий». Уже несколько десятилетий оно продолжает использовать граждан там «в качестве живого щита».

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А накануне, 18 сентября, в Ливане внезапно начали взрываться пейджеры членов движения «Хезболла». В российской Госдуме увидели в этом опасный для мировой безопасности прецедент. Перед взрывом на средства связи приходили сообщения на арабском, которые должны были привлечь внимание владельцев. По последним данным, число жертв массового взрыва пейджеров в Ливане достигло 25, раненых – 608.

Обложка ©

Telegram / חדשות מהשטח בטלגרם

Наталья Афонина
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