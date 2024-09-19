В Бейруте поднялась паника после имитации налёта истребителями ВВС Израиля

Истребители ВВС Израиля имитировали налёт на Бейрут во время трансляции выступления генерального секретаря движения «Хезболлах» Хасана Насруллы. В своём обращении политик должен был оценить кибератаки Израиля на Ливан, сообщает ТАСС.

Истребители ЦАХАЛ пролетели над городом на слишком маленькой высоте, что выглядело как начало атаки. У местных жителей началась паника. Следом самолёты сделали второй заход и преодолели над Бейрутом звуковой барьер, поэтому во многих населённых пунктах можно было слышать характерные хлопки.