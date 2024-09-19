В Бейруте поднялась паника после имитации налёта истребителями ВВС Израиля
Самолёты ВВС Израиля пролетели над Бейрутом на малой высоте
Истребители ВВС Израиля имитировали налёт на Бейрут во время трансляции выступления генерального секретаря движения «Хезболлах» Хасана Насруллы. В своём обращении политик должен был оценить кибератаки Израиля на Ливан, сообщает ТАСС.
Истребители ЦАХАЛ пролетели над городом на слишком маленькой высоте, что выглядело как начало атаки. У местных жителей началась паника. Следом самолёты сделали второй заход и преодолели над Бейрутом звуковой барьер, поэтому во многих населённых пунктах можно было слышать характерные хлопки.
Ранее Life.ru сообщал, что Израиль атаковал объекты шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Целью ударов является «сокращение террористического потенциала и военной инфраструктуры организации». По словам представителей ЦАХАЛ, армия начала действовать для того, чтобы восстановить безопасность на севере Израиля. Они отметили, что страна хочет вернуть жителям свои дома и достигнуть запланированных военных целей.
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