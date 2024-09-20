Минздрав: 8 человек погибли и 59 ранены в результате атаки Израиля на Бейрут
В результате атаки израильских военных на столицу Ливана погибли восемь человек, более полсотни жителей получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава страны.
Состояние 8 пострадавших оценивается как крайне тяжёлое, они находятся в реанимации. Бригады скорой помощи продолжают активную работу. Медики всё ещё вывозят пострадавших из района Эль-Джасум, по которому был нанесён авиаудар.
Напомним, что Израиль мощно атаковал Бейрут. ЦАХАЛ серьёзно ударил по столице Ливана. В результате налёта также был ликвидирован один из членов руководства шиитской партии «Хезболла». Ранее СМИ писали о погибших, среди которых пятеро детей.
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