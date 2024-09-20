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19 сентября, 21:44

Израиль и «Хезболла» обменялись ударами по военным объектам

Шиитская организация «Хезболла» отчиталась о нанесении ударов по 17 позициям Армии обороны Израиля в приграничной зоне. Впрочем, ЦАХАЛ не стала медлить с ответом и тоже атаковала военную инфраструктуру северного соседа.

По данным пресс-службы ливанского движения, в результате удачной атаки повреждения получили казармы израильских военных, места скопления живой силы и опорные пункты. Среди военнослужащих ЦАХАЛ есть жертвы, утверждает «Хезболла». Еврейское государство в свою очередь заявило об уничтожении сотен ракетных установок исламского сопротивления, которые использовались для ударов.

«Армия обороны Израиля продолжит работу по разрушению инфраструктуры и возможностей террористической организации «Хезболла» в целях защиты государства», — добавила пресс-служба ЦАХАЛ.

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Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после крупной атаки Израиля на «Хезболлу» 17 сентября. Члены движения получили ранения в результате одновременной детонации их пейджеров. Перед взрывами устройства издавали сигнал входящего звонка.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / crop media

Илья Пушкарев
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