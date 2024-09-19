Теракт и геноцид: «Хезболла» грозит Израилю войной после массовых взрывов в Ливане
Глава «Хезболлы» назвал взрывы в Ливане терактом, ведущим к войне с Израилем
Израиль нарушил все красные линии, организовав массовую детонацию электронных устройств, чем поставил под угрозу жизни и здоровье большого количества мирных жителей Ливана. Действия израильской стороны являются террористическим актом и геноцидом и ведут к объявлению войны. Такое заявление сделал генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла, его обращение транслировалось по телеканалам страны.
«[Израиль] перешёл все красные линии, подвергнув опасности жизни большого числа мирных граждан в Ливане», — заявил он.
Сегодня ЦАХАЛ нанёс удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Как сообщили в израильской армии, целью было «сокращение террористического потенциала и военной инфраструктуры организации». А 18 сентября по всему Ливану начали детонировать пейджеры членов «Хезболлы». Основная версия случившегося — масштабная операция израильских спецслужб. Согласно последним данным от Министерства здравоохранения Ливана, из-за взрывов погибли 25 человек, пострадали 608. На фоне этих событий гражданская авиация страны запретила проносить пейджеры в самолёты.
ТАСС / АР