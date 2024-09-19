Теракт и геноцид: «Хезболла» грозит Израилю войной после массовых взрывов в Ливане

Израиль нарушил все красные линии, организовав массовую детонацию электронных устройств, чем поставил под угрозу жизни и здоровье большого количества мирных жителей Ливана. Действия израильской стороны являются террористическим актом и геноцидом и ведут к объявлению войны. Такое заявление сделал генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Хасан Насрулла, его обращение транслировалось по телеканалам страны.