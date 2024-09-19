Эксперт объяснил, связан ли взрыв смартфона у москвича с кибератакой в Ливане

Связь между телефоном Honor, взорвавшимся в руках у москвича, и партией техники, массово детонирующей в Ливане, крайне маловероятна. Такое мнение высказал завлабораторией доверенного ИИ РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

«Наиболее вероятным, и, скорее всего, эксперты правоохранительных органов это подтвердят, причиной взрыва стал перегрев аккумулятора. Подобное явление периодически происходит, к сожалению, чаще всего это вызвано рядом типичных ошибок пользователей», — объяснил он в беседе с RT.

Он перечислил ряд самых распространённых ошибок в эксплуатации мобильного устройства, например — постоянную «быструю зарядку» гаджета, что существенно сокращает срок жизни аккумулятора и повышает риск перегрева. Кроме того, многие люди пользуются дешёвыми и менее качественными зарядными устройствами, что тоже повышает вероятность взрыва. К перегреву может привести и работа «тяжёлых» приложений на жаре. К слову, физические повреждения устройства, например, падения, аккумулятор тоже переносит плохо. Риск возгорания повышается и в тех случаях, когда устройство оставили заряжаться лежащим на одеяле или подушке, которые сохраняют тепло.

Ещё одна распространённая ошибка — продолжать использовать телефон, зная о неисправности с аккумулятором, добавил эксперт. В последних версиях операционных систем для телефонов есть информация о степени деградации батареи. Характерным признаком дефекта аккумулятора является вздутие корпуса, даже если оно кажется совсем небольшим, напомнил Силаев.

Об исправности гаджета стоит побеспокоиться и в тех случаях, когда у него стала слишком быстро разряжаться батарея, а зарядка происходит неравномерно. Проблемы могут выражаться и во внезапных прерываниях зарядки, появлении неприятного запаха или нагреве корпуса.