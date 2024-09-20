Армия Израиля подтвердила ликвидацию командира «Хезболлы» Акиля в Бейруте
Последствия атаки на Бейрут. Обложка © Telegram / חדשות מהשטח בטלגרם
Израиль подтвердил информацию о том, что в результате обстрела Бейрута со стороны израильской армии был уничтожен один из командиров вооружённых формирований шиитского движения «Хезболлах» Ибрагим Акиль. Как утверждается, на нём лежали обязанности по организации специальных операций.
«При ударе вместе с Акилем были ликвидированы представители высшего командного состава отряда «Радван» (элитные подразделения «Хезболла», — прим. Life.ru)», — отмечается в тексте пресс-службы армии Израиля.
Напомним, Израиль нанёс удар по Бейруту. В результате налёта был ликвидирован один из членов руководства шиитской партии «Хезболла». Также погибли восемь человек, более полсотни жителей получили ранения разной степени тяжести. Разрушения также получили и два жилых дома, под руинами которых могут находиться люди.