Армия Израиля подтвердила ликвидацию командира «Хезболлы» Акиля в Бейруте

Израиль подтвердил информацию о том, что в результате обстрела Бейрута со стороны израильской армии был уничтожен один из командиров вооружённых формирований шиитского движения «Хезболлах» Ибрагим Акиль. Как утверждается, на нём лежали обязанности по организации специальных операций.