Спецслужбы России изучат операцию «Моссада» с массовым убийством пейджерами
Песков заверил, что взрывы пейджеров в Ливане заинтересовали спецслужбы РФ
Российские спецслужбы не станут игнорировать массовые взрывы пейджеров в Ливане, все необходимые работы по данной теме будут проведены. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, это такая тема для живого интереса наших специальных служб, конечно же, и здесь они будут выполнять свою работу», — пояснил он. По его словам, пока с Ливаном никаких обсуждений не было.
Напомним, 18 сентября в Ливане взорвались пейджеры членов движения «Хезболла». Предполагается, что эта была масштабная и спланированная операция израильской разведслужбы «Моссадизраиль». Число жертв достигло 25. В Госдуме РФ увидели в этом опасный для мировой безопасности прецедент. Гражданская авиация Ливана на фоне кибератаки запретила пассажирам брать пейджеры на борт. Российские поставщики перестали закупать взорвавшиеся в Ливане рации фирмы ICOM на фоне произошедшей трагедии.