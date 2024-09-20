Спецслужбы России изучат операцию «Моссада» с массовым убийством пейджерами

Российские спецслужбы не станут игнорировать массовые взрывы пейджеров в Ливане, все необходимые работы по данной теме будут проведены. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, это такая тема для живого интереса наших специальных служб, конечно же, и здесь они будут выполнять свою работу», — пояснил он. По его словам, пока с Ливаном никаких обсуждений не было.