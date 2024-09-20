В Норвегии пропал владелец фирмы, причастной к взрывам пейджеров в Ливане

Норвежский гражданин Ринсон Йоси, который является владельцем болгарской компании Norta Global Ltd, исчез после серии взрывов пейджеров, произошедших в Ливане. Об этом сообщает Daily Mail.

Во вторник Йоси вышел из своей квартиры в Осло и отправился в запланированную деловую поездку. С тех пор руководству не удаётся с ним связаться. Представители медиаконгломерата NHST обратились в Полицейскую службу безопасности Норвегии. Полиция Осло 19 сентября объявила о предварительном расследовании.

По данным венгерских СМИ, Norta Global может быть причастна к закупке пейджеров у тайваньской Gold Apollo. Венгерская BAC Consulting, которую ранее называли непосредственным заказчиком, выступала лишь в качестве посредника.