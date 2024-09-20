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20 сентября, 02:23

В Норвегии пропал владелец фирмы, причастной к взрывам пейджеров в Ливане

Норвежский гражданин Ринсон Йоси, который является владельцем болгарской компании Norta Global Ltd, исчез после серии взрывов пейджеров, произошедших в Ливане. Об этом сообщает Daily Mail.

Во вторник Йоси вышел из своей квартиры в Осло и отправился в запланированную деловую поездку. С тех пор руководству не удаётся с ним связаться. Представители медиаконгломерата NHST обратились в Полицейскую службу безопасности Норвегии. Полиция Осло 19 сентября объявила о предварительном расследовании.

По данным венгерских СМИ, Norta Global может быть причастна к закупке пейджеров у тайваньской Gold Apollo. Венгерская BAC Consulting, которую ранее называли непосредственным заказчиком, выступала лишь в качестве посредника.

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Ранее стало известно, что Израиль на протяжении 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров на территории Ливана. Для осуществления плана были созданы подставные компании.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Your Hand Please

Артём Гапоненко
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