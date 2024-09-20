Российские поставщики перестали закупать взорвавшиеся в Ливане рации фирмы ICOM
Рация фирмы ICOM. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yopei Apriliansyah
Российские поставщики раций фирмы ICOM, которые взорвались в Ливане, временно прекратили оформлять заказы на поставки. Устройства завозят из Японии, а одна штука стоит около 40 тысяч рублей, пишет SHOT.
При этом сейчас появилась новая модель от того же производителя — IC-F3036S, которая используется с прошлого года. Партии поставляются по всему миру, в том числе в Россию. В нашей стране их активно используют ЧОПы. Как рассказали SHOT в охранных компаниях, нареканий к модели у них нет — работает исправно, и пока никаких технических неполадок с ними не случалось.
А вот поставщики настаивают, что на фоне серии взрывов в Ливане перестали принимать заказы на новые партии. Рации они возят из Японии, в одной партии — 100 штук, каждая из которых стоит около 40 тысяч рублей.
Напомним, что 18 сентября в Ливане внезапно начали взрываться пейджеры членов движения «Хезболла». Предполагается, что эта была масштабная и спланированная операция спецслужб Израиля. Изначально сообщалось о 12 погибших и 2,8 тысячи пострадавших. Число жертв уже достигло 25. В российской Госдуме увидели в этом опасный для мировой безопасности прецедент. Известно, что перед взрывом на пейджеры приходили сообщения на арабском, которые должны были привлечь внимание владелец. Гражданская авиация Ливана на фоне кибератаки запретила пассажирам брать пейджеры на борт.