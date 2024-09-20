Российские поставщики перестали закупать взорвавшиеся в Ливане рации фирмы ICOM

При этом сейчас появилась новая модель от того же производителя — IC-F3036S, которая используется с прошлого года. Партии поставляются по всему миру, в том числе в Россию. В нашей стране их активно используют ЧОПы. Как рассказали SHOT в охранных компаниях, нареканий к модели у них нет — работает исправно, и пока никаких технических неполадок с ними не случалось.