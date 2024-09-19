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19 сентября, 04:51

Японская компания допускает использование своих раций при взрыве в Ливане

Киодо: ICOM признала возможность использования её раций при взрывах в Ливане

Японская компания ICOM допускает, что её рации могли быть задействованы в недавних взрывах в Ливане. По информации агентства Киодо, такие предположения выдвинул глава отдела безопасности и внешней торговли компании Ёсики Эномото. В интервью он сообщил, что, несмотря на вероятность использования подделок, существует шанс, что в инциденте фигурировали их устройства модели IC-V82.

Представитель компании отметил, что рации, скорее всего, подверглись модификации после покупки. Он выдвинул гипотезу, что в устройствах могла быть заменена батарея на переделанную для взрывных целей.

На данный момент ICOM активно исследует ситуацию и анализирует пути распространения своих товаров за границей. Стоит отметить, что производство модели IC-V82 уже завершилось.

Взорвавшиеся в Ливане рации японской фирмы нашли в продаже в России
Взорвавшиеся в Ливане рации японской фирмы нашли в продаже в России

Как ранее сообщал Life.ru, днём 18 сентября в Ливане прогремела новая серия взрывов. Инциденты произошли в пригороде Бейрута Дахие, а также в других районах. Помимо раций взрывались и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами, включая телефоны и мопеды.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yopei Apriliansyah

Кирилл Сосновских
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