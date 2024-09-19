Японская компания допускает использование своих раций при взрыве в Ливане

Японская компания ICOM допускает, что её рации могли быть задействованы в недавних взрывах в Ливане. По информации агентства Киодо, такие предположения выдвинул глава отдела безопасности и внешней торговли компании Ёсики Эномото. В интервью он сообщил, что, несмотря на вероятность использования подделок, существует шанс, что в инциденте фигурировали их устройства модели IC-V82.