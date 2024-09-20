При ударе ЦАХАЛ по Бейруту погибли около 20 командиров «Хезболлы»
Axios: Около 20 командиров «Хезболлы» были убиты ударом ЦАХАЛ по Бейруту
Порядка 20 командиров «Хезболлы» были убиты сегодняшней атакой армии Израиля по столице Ливана Бейруту. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на слова израильского чиновника.
«Высшее командование сил «Радван», примерно 20 командиров, были убиты в ходе удара», — сказано в публикации.
Собеседник портала добавил, что руководство Израиля рассматривало вариант дипломатического урегулирования ситуации на границе с Ливаном. По его словам, от этого варианта отказались как от невыполнимого.
Напомним, что сегодня израильская армия совершила атаку по Бейруту. После этого появилось сообщение, что при ударе погиб один из руководителей «Хезболлы». Также поступала информация о ещё восьми убитых и более чем полусотне раненых. Местная пресса утверждает, что в числе погибших пять детей.
ТАСС / AP / Bilal Hussein