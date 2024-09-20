При ударе ЦАХАЛ по Бейруту погибли около 20 командиров «Хезболлы»

Порядка 20 командиров «Хезболлы» были убиты сегодняшней атакой армии Израиля по столице Ливана Бейруту. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на слова израильского чиновника.

«Высшее командование сил «Радван», примерно 20 командиров, были убиты в ходе удара», — сказано в публикации.

Собеседник портала добавил, что руководство Израиля рассматривало вариант дипломатического урегулирования ситуации на границе с Ливаном. По его словам, от этого варианта отказались как от невыполнимого.