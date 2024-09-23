Война Израиля и Ливана: когда ЦАХАЛ начнёт наземную операцию и кто стоит за «пейджерами» Какие планы преследует Израиль в войне с Ливаном, кто подрывал пейджеры и рации «Хезболлы» в операции разведки, чем закончится конфликт — в материале Life.ru. 22 сентября, 21:25 Склады после налёта израильской авиации на юге Ливана. Обложка © ТАСС / ЕРА

Что происходит на юге Ливана

В выходные Израиль продолжил наносить удары по югу Ливана, где сосредоточена инфраструктура «Хезболлы». Военные самолёты осуществили самые массированные бомбардировки за 11 месяцев боевых действий, а «Хезболла» в ответ выпустила больше сотни ракет. По сообщениям израильской стороны, большинство из них перехвачены. Пожарные службы тушат пожары в Кирьят-Бялике, Цур-Шаломе и Морешете. Ливанская группировка сообщила, что целью удара были военный завод в районе Хайфы, авиабаза Рамат-Давид на севере Израиля и объекты оборонной компании Rafael. После этого ЦАХАЛ атаковала 300 объектов «Хезболлы» в Ливане. А президент Израиля официально отверг причастность Тель-Авива к подрывам пейджеров в Ливане.

До масштабных ударов события развивались относительно медленно. Эскалация конфликта может ввергнуть государства в серьёзный конфликт, где на стороне Израиля будет Запад, а на стороне "Хезболлы" — помощь арабских государств и военная помощь Ирана, Сирии и ряда других стран.

Напомним, в результате израильского авиаудара в пятницу, 20 сентября, целью которого в пригороде Бейрута были командиры «Хезболлы», погибли 37 человек, в том числе трое детей и семь женщин, сообщило Министерство здравоохранения Ливана. Израиль заявил о ликвидации 16 командиров «Хезболлы», в том числе Ибрагима Акиля. До этого против «Хезболлы» была проведена операция при помощи минированных пейджеров и раций. Общее число погибших в результате этих нападений возросло до 39 человек, более 3000 получили ранения.

Кто стоит за операцией «Пейджеры»

В Бейруте начали взрываться пейджеры, рации и другие гаджеты. Фото © ТАСС / EPA

Напомним, 17 сентября в Бейруте начали взрываться пейджеры, а на следующий день — рации и другие гаджеты. Пейджеры, отправленные в Ливан, как сообщает ABC News, были начинены примерно 30–50 граммами взрывчатки, в них был установлен дистанционный пусковой механизм. Якобы ЦРУ долгое время не одобряло тактику израильской разведки, предполагающую подрыв пейджеров, из-за высокого риска для случайных людей: «Израиль готовил операцию по подрыву пейджеров «Хезболлы» 15 лет».

Теперь, после официального отказа Тель-Авива от этой операции, главный вопрос: кто готовил её и зачем? Ведь поставки новой техники, согласно информации из открытых источников, были произведены за пару месяцев до событий.

«Израиль не имеет отношения к взрывам пейджеров и раций в Ливане, а группировка «Хезболла» имеет множество врагов», — заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог в интервью Sky News. Также он подчеркнул, что Израиль не стремится к полномасштабной войне со своим соседом, добавив, что ситуация в регионе может «резко обостриться».

— Попробуйте узнать, сколько времени в полевых условиях на поясе бойца живёт пейджер или рация. Пейджеры лёгкие — ломаются, теряются, их можно разбить, бегая по туннелям или открытым позициям. Спустя «долгое время» большая часть пейджеров выйдет из строя и будет неизбежно выброшена. Поэтому операция, о которой идёт речь, готовилась быстро. И как только партия гаджетов пришла и была распределена между членами «Хезболлы», их сразу же и подорвали. Один пейджер был даже у посла Ирана, который вряд ли носил бы старое устройство. А значит, партия была свежая, — отмечает доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло.

Собеседник телеканала ABC News подтвердил, что для подготовки операции использовались подставные фирмы. Ранее The New York Times, поговорившая с источниками в израильской разведке, рассказала, что для подготовки операции была создана компания BAC Consulting с офисом в Будапеште. Представитель венгерского правительства сообщил телеканалу ABC News, что поставленные в Ливан пейджеры никогда не были в Венгрии, а компания была «торговым посредником, не имеющим производственных или операционных площадок» в стране. Также ABC News отметил, что ЦРУ долгое время не одобряло планы израильской разведки. Это может означать, что за операцией стоит как раз американская разведка.

То есть вся техника в Бейрут могла быть отправлена по коррупционным каналам или контрабандой. Доставить такую партию в одну из стран ЕС или Израиль через воздушные гавани невозможно, считают эксперты. «Взрывчатка пахнет, её фиксируют детекторы и специально надрессированные на наркотики и пластит собачки, и так просто приборы не провезти», — отмечает Андрей Манойло.

Ливан на карте

Ливан на карте, граница с Израилем. Фото © Life.ru

Ливанская Республика расположена на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере соседствует с Сирийской Республикой, протяжённость границы — 375 километров, на юге — с Израилем (79 километров). В столице страны — Бейруте — проживает около двух миллионов человек. Население страны составляет восемь миллионов.

На сайте ливанского посольства отмечается, что в стране 18 основных религиозных общин: христианские — маронитская (более 50% всех христиан), православная, грекокатолическая (униаты), армяно-григорианская, коптская; мусульманские — шиитская (более 50% всех мусульман) и суннитская, а также близкие к ним — алавитская, друзская. Мусульмане составляют более 65% населения.

Цели Израиля в конфликте с Ливаном

По мнению политолога Камрана Гасанова, у эскалации есть несколько причин. Тактически — стремление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху удержаться у власти, проведя маленькую победоносную войну. Также можно отнести сюда и месть подразделения 8200, входящего в АМАН (Управление военной разведки), за смерть своих бойцов в ходе операции «Хезболлы» под названием «Арбаин» в конце августа. А стратегически — ливанская группировка является угрозой в понимании руководства Израиля, как и вся ось сопротивления во главе с Ираном.

— События в Газе стали просто удобным поводом. Вряд ли в Израиле будут как-то возмущаться, если он возьмётся за сокрушение «Хезболлы». Но если ему это не удастся, то протесты в Тель-Авиве будут более масштабными, — считает Камран Гасанов.

Сухопутная операция Израиля в Ливане — наземное вторжение

Израильская артиллерийская установка M109 в действии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ChameleonsEye

Израильская операция против ливанской группировки «Хезболла» будет продолжена, к ней добавится сухопутный компонент, полагает кандидат политических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) Данила Крылов.

— Как показала практика многих конфликтов, ограничиваться воздушными ударами без наземного наступления нерезультативно. Вероятнее всего, мы увидим сухопутную операцию Израиля, который не боится воевать на два фронта. Однако недостаточная численность ЦАХАЛ не позволит оккупировать Ливан и держать его под контролем. Слишком большая территория. Это попытка уничтожить «Хезболлу» или по крайней мере дезорганизовать её и ограничить её возможности ведения наступательных боевых действий, чтобы сорвать возможное контрнаступление и эскалацию, — отмечает Крылов.

Вместе с тем осуществить оккупацию небольшой части территорий, например на юге Ливана, для проведения контртеррористической операции Израиль может, считает Данила Крылов. Речь идёт о ликвидации тоннелей, складов, линий снабжения, коммуникационных пунктов, линий связи и так далее. Однако удержать эти территории в перспективе Тель-Авив не сможет.

Притом что с ливанской стороны граница укреплена очень сильно. У «Хезболлы» был большой запас времени на подготовку. Учитывая навыки выстраивания подземной инфраструктуры её бойцов, эта линия может оказаться непреодолимой без серьёзных потерь живой силы противника и техники. Учли ли израильтяне опыт СВО, защиту техники от дронов — тоже интересный вопрос. «Хезболла» также получает активную военную помощь со стороны Ирана, а граница с Сирией упрощает доставку вооружения, напоминает Крылов.

Эксперт напомнил про приближение годовщины 7 октября. Почти год назад после нападения ХАМАС на Израиль начались бомбардировки сектора Газа. На востоке символизм значит очень многое, скорее всего, мы увидим в эти даты продолжение эскалации. В западных и израильских СМИ тем временем раскручивается вопрос о начале полномасштабной операции Израиля на юге Ливана. И хотя Тель-Авив и заявляет, что основная цель — лишение «Хезболлы» военного потенциала, каким это будет сделано образом, какими методами, естественно, никто сообщать не будет.

— Пока известно только, что северное командование ЦАХАЛ утвердило окончательный план операции, при этом не сообщается, будет ли это продвижение вглубь территории Ливана или только в приграничных районах. Но израильские СМИ пишут о начале третьей израильско-ливанской войны. Со стороны арабских соседей Тель-Авива риторика тоже далеко не мирная. Например, обращение генсекретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, пообещавшего Израилю ответ, — отмечает научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

Израиль продолжает наносить удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана. Фото © ТАСС / EPA

Напомним, генсекретарь «Хезболлы» Хасан Насралла заявил следующее: «Мы следим за их танками. И если они двинутся в нашу сторону, то мы будем этому рады. Мы будем рассматривать эту угрозу как ценную историческую возможность, которой мы воспользуемся».

«Прямо он войну, конечно, объявить не может от имени Ливана, потому что движение «Хезболла» военно-политическое и не является государственным актором, лишь представляет одну группу населения внутри республики», — комментирует Василий Останин-Головня.

Нужно дождаться реакции самого ливанского правительства, а также других арабских стран, входящих в состав Лиги арабских государств, считает эксперт. Ситуация не сулит ничего хорошего. Ливан и так находится в состоянии затяжного политического и экономического кризиса. А если Израиль будет наносить в дальнейшем удары по всей территории или вглубь республики и не ограничится южными регионами, то это может привести к коллапсу всей экономической и административной системы Ливана, уверен Останин-Головня. В Ливане периодически происходят перебои с электроэнергией, во время ковида вставал вопрос об острой нехватке медикаментов и даже продуктов питания.

— В любом случае ЦАХАЛ не сможет противодействовать методам партизанской борьбы, которые наверняка развернёт «Хезболла», этому будет способствовать преимущественно горный ландшафт Ливана. Стоит отметить, что на территории республики практически нет пустыни. И если начнутся прямые столкновения, то это будет ожесточённая борьба за населённые пункты и высоты, при помощи которых можно контролировать территорию, — считает эксперт.

Хасан Насралла подчеркнул, что взрывы средств коммуникации движение «Хезболла» расценивает как фактическое объявление войны, а текущий конфликт с Израилем не как двустороннюю историю, как приграничную историю, а как борьбу за общеарабское, то бишь палестинское, дело.

— Можно констатировать одно: что география этого палестино-израильского конфликта теперь расширяется до ливано-израильской границы, — резюмировал Василий Останин-Головня.

Конфликт между «Хезболлой» и Ливаном

Предыстория конфликта: 7 октября 2023 года после нападения ХАМАС на Израиль и бомбёжек сектора Газа со стороны ЦАХАЛ «Хезболла» начала наносить «удары солидарности» по северу Израиля, а его армия — обстреливать позиции иранских прокси в Ливане. 30 июля под Бейрутом был убит высокопоставленный командир «Хезболлы» Фуад Шукр. После этого в конце августа «Хезболла» и Израиль обменялись ударами ракет.

Авторы Елена Стафеева