Авианалёт ВВС Израиля на Бейрут уже унёс жизни 37 человек Минздрав Ливана: Число погибших при ударах Израиля по Бейруту выросло до 37 21 сентября, 10:30 Траур по погибшим в Ливане. Обложка © ТАСС / ЕРА

В Ливане увеличилось до 37 количество погибших в результате налёта израильских ВВС на южный пригород Бейрута. Об этом сообщает издание Al Jazeera со ссылкой на заявление ливанского министра здравоохранения Фирасса Абиада.

«Число погибших в результате двух волн нападений по всей стране возросло до 37 человек», – сказал Абиад, уточнив, что среди них трое детей и семь женщин. Всего же после атаки были госпитализированы 2323 человека.

А в результате детонации раций и пейджеров связи 17 и 18 сентября в Ливане погибли 70 человек, в больницах остаются примерно 770 пострадавших. Из них 152 находятся в реанимации, сообщил министр.

Авторы Татьяна Миссуми