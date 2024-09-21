Авианалёт ВВС Израиля на Бейрут уже унёс жизни 37 человек
Минздрав Ливана: Число погибших при ударах Израиля по Бейруту выросло до 37
Траур по погибшим в Ливане. Обложка © ТАСС / ЕРА
В Ливане увеличилось до 37 количество погибших в результате налёта израильских ВВС на южный пригород Бейрута. Об этом сообщает издание Al Jazeera со ссылкой на заявление ливанского министра здравоохранения Фирасса Абиада.
«Число погибших в результате двух волн нападений по всей стране возросло до 37 человек», – сказал Абиад, уточнив, что среди них трое детей и семь женщин. Всего же после атаки были госпитализированы 2323 человека.
А в результате детонации раций и пейджеров связи 17 и 18 сентября в Ливане погибли 70 человек, в больницах остаются примерно 770 пострадавших. Из них 152 находятся в реанимации, сообщил министр.
Напомним, что 17 и 18 сентября произошла атака израильских спецслужб на «Хезболлу» с помощью дистанционного подрыва подставных пейджеров со взрывчаткой внутри. Сообщалось, что Израиль на протяжении 15 лет готовил операцию по подрыву устройств связи. А 20 сентября израильские самолёты выпустили четыре ракеты на южный пригород Бейрута. По некоторым данным, был убит один из высокопоставленных офицеров «Хезболлы». Politico узнало, что администрация президента США боится начала полномасштабной войны в регионе.