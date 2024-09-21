Россия воззвала к Совбезу ООН из-за угрозы терактов с помощью бытовой техники по всему миру

Сегодня люди способны осуществить теракты с помощью обычных бытовых приборов. К этому мир подвели действия США и их союзников, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН в связи с массовыми взрывами пейджеров и раций в Ливане.

«С учётом декларируемого Вашингтоном и его союзниками курса на использование информационно-коммуникационных технологий в наступательных военно-политических целях против других государств, очевидно, что именно их действия подвели нас к этапу, когда мы можем столкнуться с террористической угрозой, для которой задействуются бытовые приборы», – сказал российский дипломат.