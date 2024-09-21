Россия воззвала к Совбезу ООН из-за угрозы терактов с помощью бытовой техники по всему миру
Небензя: США подвели мир к возможности терактов с помощью бытовых приборов
Сегодня люди способны осуществить теракты с помощью обычных бытовых приборов. К этому мир подвели действия США и их союзников, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН в связи с массовыми взрывами пейджеров и раций в Ливане.
«С учётом декларируемого Вашингтоном и его союзниками курса на использование информационно-коммуникационных технологий в наступательных военно-политических целях против других государств, очевидно, что именно их действия подвели нас к этапу, когда мы можем столкнуться с террористической угрозой, для которой задействуются бытовые приборы», – сказал российский дипломат.
По словам Небензя, действия, произошедшие в Ливане и Сирии, способны увеличить масштаб конфликта на Ближнем Востоке до «нового высокотехнологического измерения». В дальнейшем это может стать «крайне опасным поворотом».
Напомним, что 18 сентября в Ливане произошли массовые взрывы различных устройств связи. В результате атак погибло 25 человек. Сообщалось, что Израиль на протяжении 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров. Также взрывались и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами, включая телефоны и мопеды.
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