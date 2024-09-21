США боятся полномасштабной войны на Ближнем Востоке

Администрация президента США Джо Байдена начала переживать из-за конфликта между Израилем и Ливаном. Штаты обеспокоены тем, что споры между странами могут привести к эскалации. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

«Американские чиновники ожидают, что в ближайшие дни боевые действия между Израилем и «Хезболла» значительно усилятся, что потенциально может привести к полномасштабной войне двух сторон... Последний анализ внутри администрации Байдена показывает, что обеим сторонам будет тяжело прибегнуть к деэскалации», — рассказали изданию чиновники, знакомые с обсуждением.

Последние трагедии на Ближнем Востоке Белый дом начал рассматривать как начало нового этапа израильской военной кампании. Вашингтон проводит различные переговоры с представителями Израиля, чтобы предотвратить дальнейшее расширение конфликта, заявили чиновники.

При этом Израиль заявил, что планирует продолжать давить на Ливан. ЦАХАЛ намерен убедить «Хезболлу» решить вопрос дипломатическим путём и вернуть израильтян, перемещённых с севера из-за обстрелов с территории Ливана. Америка же уже предложила мирный путь урегулирования конфликта.