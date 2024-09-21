США боятся полномасштабной войны на Ближнем Востоке
Politico: Белый дом опасается расширения конфликта между Израилем и Ливаном
Администрация президента США Джо Байдена начала переживать из-за конфликта между Израилем и Ливаном. Штаты обеспокоены тем, что споры между странами могут привести к эскалации. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.
«Американские чиновники ожидают, что в ближайшие дни боевые действия между Израилем и «Хезболла» значительно усилятся, что потенциально может привести к полномасштабной войне двух сторон... Последний анализ внутри администрации Байдена показывает, что обеим сторонам будет тяжело прибегнуть к деэскалации», — рассказали изданию чиновники, знакомые с обсуждением.
Последние трагедии на Ближнем Востоке Белый дом начал рассматривать как начало нового этапа израильской военной кампании. Вашингтон проводит различные переговоры с представителями Израиля, чтобы предотвратить дальнейшее расширение конфликта, заявили чиновники.
При этом Израиль заявил, что планирует продолжать давить на Ливан. ЦАХАЛ намерен убедить «Хезболлу» решить вопрос дипломатическим путём и вернуть израильтян, перемещённых с севера из-за обстрелов с территории Ливана. Америка же уже предложила мирный путь урегулирования конфликта.
«Война на границе Израиля и Ливана не является неизбежной, и мы продолжим делать всё, что в наших силах, чтобы предотвратить её», — сказал журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Напомним, что 17 и 18 сентября произошла атака израильских спецслужб на «Хезболлу» с помощью дистанционного подрыва подставных пейджеров со взрывчаткой внутри. В результате атаки погибло 25 человек. Сообщалось, что Израиль на протяжении 15 лет готовил операцию по подрыву устройств связи.
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