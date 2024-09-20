Лавров: Взрывами пейджеров хотят спровоцировать «Хезболлу», чтобы ввязать США

Взрывами пейджеров членов шиитского движения «Хезболла» хотят спровоцировать, чтобы ввязать в конфликт США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Наверное из этой же области то, что сейчас происходит вокруг Ливана. Считаю, что «Хезболла» ведёт себя сдержанно по сравнению с тем, какими возможностями она обладает. Её хотят спровоцировать с целью сделать неизбежным вмешательство в войну Соединённых Штатов. Конечно, хотим, чтобы большой войны не состоялось», — сказал глава российского МИД.