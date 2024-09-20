Лавров: Взрывами пейджеров хотят спровоцировать «Хезболлу», чтобы ввязать США
Взрывами пейджеров членов шиитского движения «Хезболла» хотят спровоцировать, чтобы ввязать в конфликт США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.
«Наверное из этой же области то, что сейчас происходит вокруг Ливана. Считаю, что «Хезболла» ведёт себя сдержанно по сравнению с тем, какими возможностями она обладает. Её хотят спровоцировать с целью сделать неизбежным вмешательство в войну Соединённых Штатов. Конечно, хотим, чтобы большой войны не состоялось», — сказал глава российского МИД.
По его словам, сейчас самое главное — добиться прекращение огня на палестинских территориях. Кроме того, он отметил, что необходимо решать гуманитарные вопросы на Ближнем Востоке, а также начать обсуждать вопросы о создании палестинского государства. Министр считает, что без этих шагов в регионе «вспышки» насилия не прекратятся.
Напомним, что 18 сентября израильская разведка дистанционно взорвала пейджеры «Хезболлы». В результате атак погибли 25 человек. Позже появилась информация о том, что Израиль 15 лет готовился к этой операции. В ООН серьёзно обеспокоились произошедшим. Российские поставщики перестали закупать взорвавшиеся в Ливане рации фирмы ICOM на фоне произошедшей трагедии.
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