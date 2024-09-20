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20 сентября, 11:00

Историк объяснил, у кого Израиль подсмотрел убийственный «фокус» с пейджерами

Историк Колпакиди: В 1763 году британцы отдали индейцам заражённые оспой одеяла

Операция Израиля с подрывом пейджеров в Ливане сильно напоминает историю с одеялами из карантинного барака, которая произошла во времена осады индейцев британского форта Питт в 1763 году. Об этом в беседе с «Ридусом» рассказал историк спецслужб и писатель Александр Колпакиди.

«Индейцы потребовали выкуп за то, чтобы не штурмовать форт. И британцы в числе прочих вещей передали им заражённые оспой одеяла. В форте тогда вспыхнула эпидемия оспы. В нём организовали карантинный барак. Вот оттуда и взяли пару одеял для индейцев. В результате какое-то количество индейцев умерло от оспы», — сообщил историк.

По его словам, аналогов в истории операция «Моссада» не имеет, хотя для подобного не обязательно быть гением в технической составляющей. Повторить такой трюк способны и российские спецслужбы, однако такие методы не входят в их арсенал. Никому, кроме израильской разведки такое варварство пока в голову не приходило, отметил Колпакиди.

«Это что-то немыслимое. Израильтяне ведь долго готовились, закладывали взрывчатку, внедряли эти пейджеры, а потом одновременно взорвали. В результате пострадали не только какие-то представители «Хезболлы», причастные к тем или иным действиям против Израиля, но и совершенно невинные люди, включая детей, которые случайно оказались рядом», — пояснил эксперт.

Он рассказал, что советские спецслужбы, к примеру, выявляли схроны последователей Степана Бандеры, а затем запускали туда газ, чтобы потом вытащить их оттуда спящими. С его слов, чекисты избегали жертв среди мирного населения, а вот «Моссад» такой показатель, судя по всему, мало волнует.

Спецслужбы России изучат операцию «Моссада» с массовым убийством пейджерами
Спецслужбы России изучат операцию «Моссада» с массовым убийством пейджерами

Напомним, что 18 сентября израильская разведка дистанционно взорвала пейджеры «Хезболлы», из-за чего 25 человек погибли. Также появилась информация о том, что Израиль 15 лет готовился к этой операции. В ООН серьёзно обеспокоились произошедшим, а в Кремле призвали к детальному расследованию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / GOR Photo

Владимир Озеров
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