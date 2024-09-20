Историк объяснил, у кого Израиль подсмотрел убийственный «фокус» с пейджерами

Операция Израиля с подрывом пейджеров в Ливане сильно напоминает историю с одеялами из карантинного барака, которая произошла во времена осады индейцев британского форта Питт в 1763 году. Об этом в беседе с «Ридусом» рассказал историк спецслужб и писатель Александр Колпакиди.

«Индейцы потребовали выкуп за то, чтобы не штурмовать форт. И британцы в числе прочих вещей передали им заражённые оспой одеяла. В форте тогда вспыхнула эпидемия оспы. В нём организовали карантинный барак. Вот оттуда и взяли пару одеял для индейцев. В результате какое-то количество индейцев умерло от оспы», — сообщил историк.

По его словам, аналогов в истории операция «Моссада» не имеет, хотя для подобного не обязательно быть гением в технической составляющей. Повторить такой трюк способны и российские спецслужбы, однако такие методы не входят в их арсенал. Никому, кроме израильской разведки такое варварство пока в голову не приходило, отметил Колпакиди.

«Это что-то немыслимое. Израильтяне ведь долго готовились, закладывали взрывчатку, внедряли эти пейджеры, а потом одновременно взорвали. В результате пострадали не только какие-то представители «Хезболлы», причастные к тем или иным действиям против Израиля, но и совершенно невинные люди, включая детей, которые случайно оказались рядом», — пояснил эксперт.