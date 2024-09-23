Израиль хочет создать буферную зону в несколько миль на юге Ливана, заявили в Британии

Израиль намеревается начать в Ливане наземную операцию, чтобы создать буферную зону в несколько миль к северу от границы между двумя странами. Об этом сообщает журнал The Economist со ссылкой на военные источники.

По имеющимся данным, Израиль уже ведёт подготовку к операции, однако реализовать задуманное удастся нескоро — Тель-Авиву не хватает сил, а в высшем военно-политическом эшелоне возникли разногласия. Так, некоторые призывают к быстрой эскалации и использованию хаоса в шиитском движении «Хезболла», а другие продвигают идею осторожных действий, которые позволят добиться отступления противника.