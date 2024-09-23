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23 сентября, 07:27

Израиль хочет создать буферную зону в несколько миль на юге Ливана, заявили в Британии

The Economist: Израиль готовит операцию в Ливане, чтобы создать буферную зону

Израиль намеревается начать в Ливане наземную операцию, чтобы создать буферную зону в несколько миль к северу от границы между двумя странами. Об этом сообщает журнал The Economist со ссылкой на военные источники.

По имеющимся данным, Израиль уже ведёт подготовку к операции, однако реализовать задуманное удастся нескоро — Тель-Авиву не хватает сил, а в высшем военно-политическом эшелоне возникли разногласия. Так, некоторые призывают к быстрой эскалации и использованию хаоса в шиитском движении «Хезболла», а другие продвигают идею осторожных действий, которые позволят добиться отступления противника.

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Напомним, 17 сентября была совершена массированная атака на «Хезболлу» с помощью дистанционного подрыва подставных пейджеров, начинённых взрывчаткой. Для увеличения урона за секунды до взрыва на устройства начали приходить сообщения на арабском языке. Несовместимые с жизнью травмы получили 25 человек, ещё 608 отделались ранениями. Спустя несколько дней авиация Израиля выпустила четыре ракеты по южному пригороду Бейрута. По некоторым данным, во время атаки погиб один из высокопоставленных офицеров «Хезболлы».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Мария Любицкая
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