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23 сентября, 20:54

Правительство Израиля ввело «особое положение» по всей стране

N12: Израиль вводит «особое положение» в тылу для усиления гражданской обороны

Правительство Израиля приняло решение о введении «особого положения» на территории страны, которое будет действовать в течение 48 часов. Эту информацию приводит телеканал N12.

Указано, что термин «особое положение» представляет собой юридическую меру, позволяющую властям увеличить свои полномочия в вопросах, касающихся гражданского населения. Основной целью этого шага является оптимизация работы в сфере гражданской обороны. При этом телеканал подчеркнул, что изменения в инструкциях Управления тыла не планируются.

Израильское руководство продолжает следить за ситуацией, чтобы обеспечить безопасность граждан в условиях текущих вызовов. С введением новых мер власти надеются усилить координацию и подготовленность населения к возможным угрозам.

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Ранее армия обороны Израиля начала упреждающую наступательную операцию в Ливане, целью которой является уничтожение боевой инфраструктуры «Хезболлы», созданной за последние 20 лет. Глава Генштаба израильской армии Герци Халеви отметил, что действия направлены на обеспечение безопасности и создание условий для возвращения жителей на север Израиля.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nick Brundle Photography

Кирилл Сосновских
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