Израиль похвастался 1100 ударами по объектам «Хезболлы» за сутки
ЦАХАЛ сообщила о более чем 1100 ударах за сутки по объектам «Хезболлы» в Ливане
В течение последних суток Армия Израиля атаковала более чем 1,1 тысячи объектов шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
«Более 1100 целей было атаковано при использовании более чем 1400 боеприпасов», — говорится в сообщении.
Тем временем в Минздраве Ливана заявили о гибели 356 человек, включая 24 детей, при ударах израильской авиации.
Напомним, утром в понедельник, 23 сентября Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли сильнейший с 2006 года удар по Ливану. В ЦАХАЛ заявили, что атакуют объекты «Хезболлы». Тель-Авив призвал жителей соседней страны «покинуть районы, где расположены оружейные склады». Бейрут в свою очередь обратился к ООН с требованием остановить агрессию Израиля. По данным СМИ, цель Тель-Авива заключается в создании буферной зоны.
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