Израиль похвастался 1100 ударами по объектам «Хезболлы» за сутки

В течение последних суток Армия Израиля атаковала более чем 1,1 тысячи объектов шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

«Более 1100 целей было атаковано при использовании более чем 1400 боеприпасов», — говорится в сообщении.

Тем временем в Минздраве Ливана заявили о гибели 356 человек, включая 24 детей, при ударах израильской авиации.