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23 сентября, 19:17

Израиль похвастался 1100 ударами по объектам «Хезболлы» за сутки

ЦАХАЛ сообщила о более чем 1100 ударах за сутки по объектам «Хезболлы» в Ливане

В течение последних суток Армия Израиля атаковала более чем 1,1 тысячи объектов шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

«Более 1100 целей было атаковано при использовании более чем 1400 боеприпасов», — говорится в сообщении.

Тем временем в Минздраве Ливана заявили о гибели 356 человек, включая 24 детей, при ударах израильской авиации.

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Напомним, утром в понедельник, 23 сентября Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли сильнейший с 2006 года удар по Ливану. В ЦАХАЛ заявили, что атакуют объекты «Хезболлы». Тель-Авив призвал жителей соседней страны «покинуть районы, где расположены оружейные склады». Бейрут в свою очередь обратился к ООН с требованием остановить агрессию Израиля. По данным СМИ, цель Тель-Авива заключается в создании буферной зоны.

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Shutterstock / FOTODOM / Oren Ravid

Никита Никонов
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