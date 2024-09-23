Пентагон объявил о переброске дополнительных войск на Ближний Восток
Министерство обороны США объявило о переброске дополнительных войск на Ближний Восток. Как сообщили в Пентагоне, причиной этому является рост напряжённости в регионе.
«В свете роста напряжённости на Ближнем Востоке и в целях предосторожности мы направляем небольшой дополнительный контингент американских военных для укрепления наших сил, которые уже находятся в регионе», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.
Численность войск, которые будут дополнительно переброшены в регион, Райдер раскрывать отказался.
Ранее Генштаб Израиля объявил о начале упреждающей наступательной операции в Ливане. Тель-Авиву хочет обеспечить безопасные условия для возвращения жителей на север страны.
Напомним, утром в понедельник, 23 сентября авиация Израиля нанесла сильнейший за последние 18 лет удар по Ливану. В ЦАХАЛ заявили, что наносят массированные удары по объектам «Хезболлы». Тель-Авив призвал жителей соседней страны «покинуть районы, где расположены оружейные склады». Бейрут в свою очередь призвал ООН остановить агрессию Израиля. По данным СМИ, цель Тель-Авива заключается в создании буферной зоны. В результате удара погибло более 300 человек, свыше 1000 — пострадало.
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