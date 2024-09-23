Пентагон объявил о переброске дополнительных войск на Ближний Восток

Министерство обороны США объявило о переброске дополнительных войск на Ближний Восток. Как сообщили в Пентагоне, причиной этому является рост напряжённости в регионе.

«В свете роста напряжённости на Ближнем Востоке и в целях предосторожности мы направляем небольшой дополнительный контингент американских военных для укрепления наших сил, которые уже находятся в регионе», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Численность войск, которые будут дополнительно переброшены в регион, Райдер раскрывать отказался.

Ранее Генштаб Израиля объявил о начале упреждающей наступательной операции в Ливане. Тель-Авиву хочет обеспечить безопасные условия для возвращения жителей на север страны.