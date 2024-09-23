Израиль заявил о начале упреждающей наступательной операции в Ливане
Глава Генштаба Халеви: ЦАХАЛ начала упреждающую наступательную операцию в Ливане
Армия обороны Израиля начала упреждающую наступательную операцию в Ливане. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы ЦАХАЛ.
«Сегодня утром Армия обороны Израиля начала активную наступательную операцию. По сути, мы нацелены на боевую инфраструктуру, которую «Хезболла» создавала на протяжении последних 20 лет. Это очень важно. Мы достигаем намеченных целей и готовимся к следующим этапам, о которых я расскажу подробнее в ближайшее время», — заявил глава Генштаба израильской армии Герци Халеви.
Военачальник утверждает, что действия Тель-Авива направлены на обеспечение безопасности и создание условий для возвращения жителей на север Израиля.
Как сообщал Life.ru, утром в понедельник, 23 сентября израильские военные самолёты нанесли сильнейший за последние 18 лет удар по Ливану. В ЦАХАЛ заявили, что наносят массированные удары по объектам «Хезболлы». Израильская сторона призвала ливанцев «покинуть районы, где расположены оружейные склады». Бейрут в свою очередь призвал ООН остановить агрессию Израиля. По данным журналистов, цель Тель-Авива заключается в создании буферной зоны. На текущий момент известно о 274 жертвах и 1024 раненых.
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