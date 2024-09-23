Израиль заявил о начале упреждающей наступательной операции в Ливане

Армия обороны Израиля начала упреждающую наступательную операцию в Ливане. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы ЦАХАЛ.

«Сегодня утром Армия обороны Израиля начала активную наступательную операцию. По сути, мы нацелены на боевую инфраструктуру, которую «Хезболла» создавала на протяжении последних 20 лет. Это очень важно. Мы достигаем намеченных целей и готовимся к следующим этапам, о которых я расскажу подробнее в ближайшее время», — заявил глава Генштаба израильской армии Герци Халеви.