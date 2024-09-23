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23 сентября, 14:41

Число жертв сильнейшего за 18 лет удара Израиля по Ливану приближается к 300

Число жертв бомбардировок Израиля в Ливане возросло до 274, ранены 1024 человека

Удар ВВС Израиля по Ливану. Обложка © ТАСС / AP / Hussein Malla

Удар ВВС Израиля по Ливану. Обложка © ТАСС / AP / Hussein Malla

Число погибших на юге Ливана из-за авиационных ударов армии Израиля увеличилось до 274 человек. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Фирас Абьяд.

Атака ЦАХАЛ по Израилю. Видео © Telegram / خبرگزاری تسنیم

«Число погибших достигло 274 человек, 1024 человека ранены», — сказал глава ведомства.

По данным минздрава, число погибших может возрасти. В больницах Ливана находится много раненых в тяжёлом состоянии.

Напомним, что утром 23 сентября ВВС Израиля нанесли самый масштабный с 2006 года удар по Ливану. В ЦАХАЛ заявили, что наносят массированные удары по объектам «Хезболлы». Также израильская сторона призвала ливанцев «покинуть районы, где расположены оружейные склады». Ранее сообщалось о минимум 50 погибших и около 300 раненых. Правительство ближневосточного государства призвало ООН остановить агрессию Израиля. По данным СМИ, Тель-Авив хочет начать в Ливане наземную операцию, чтобы создать буферную зону.

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