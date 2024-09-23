«Стремительно деградирует»: В Кремле оценили ситуацию на Ближнем Востоке
Песков: Растущая напряжённость на Ближнем Востоке вызывает обеспокоенность
Ситуация на Ближнем Востоке стремительно деградирует, и это не может не вызывать озабоченности. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, ситуация деградирует каждый день. Стремительно деградирует. Напряжённость растёт. Непредсказуемость растёт. Это предмет для нашей крайней озабоченности», — ответил представитель Кремля на вопрос, опасается ли Москва эскалации конфликта между Израилем и ливанской шиитской группировки «Хезболла».
Напомним, 17 сентября была совершена массированная атака на «Хезболлу» с помощью дистанционного подрыва подставных пейджеров, начинённых взрывчаткой. Для увеличения урона за секунды до взрыва на устройства начали приходить сообщения на арабском языке. В результате погибли 25 человек, ещё 608 отделались ранениями. Спустя несколько дней авиация Израиля выпустила четыре ракеты по южному пригороду Бейрута. По некоторым данным, во время атаки погиб один из высокопоставленных офицеров «Хезболлы».
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