Минимум 50 человек погибли, около 300 ранены в результате атаки ЦАХАЛ в Ливане
Как минимум 50 человек погибли, около 300 пострадали в результате израильской атаки на юг Ливана. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на Минздрав арабской республики.
Кадры утренней атаки Израиля на юг Ливана. Видео © Telegram / خبرگزاری تسنیم
По информации ливанских журналистов, в списке жертв и пострадавших есть дети и женщины, а также сотрудники спасательных служб.
Напомним, утром 23 сентября ВВС Израиля нанесли самый масштабный с 2006 года удар по Ливану. В ЦАХАЛ заявили, что наносят массированные удары по объектам «Хезболлы». Также израильская сторона призвала ливанцев «покинуть районы, где расположены оружейные склады». Правительство Ливана призвало ООН остановить израильскую агрессию. При этом глава Минобороны еврейского государства заявил, что атаки по арабской республике продолжатся, пока «жители севера Израиля не вернутся домой».
Telegram / خبرگزاری تسنیم