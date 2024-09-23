Минимум 50 человек погибли, около 300 ранены в результате атаки ЦАХАЛ в Ливане

Как минимум 50 человек погибли, около 300 пострадали в результате израильской атаки на юг Ливана. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на Минздрав арабской республики.

Кадры утренней атаки Израиля на юг Ливана. Видео © Telegram / خبرگزاری تسنیم

По информации ливанских журналистов, в списке жертв и пострадавших есть дети и женщины, а также сотрудники спасательных служб.