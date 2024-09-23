Политолог раскрыл, когда Израилю стоит опасаться ответного удара от Ливана
Эксперт Гусев: Ливан может нанести ответный удар по Израилю через час или неделю
Последствия бомбардировки ЦАХАЛ Ливана. Обложка © ТАСС / AP / Hassan Ammar
Представители ливанского движения «Хезболла» и палестинской группировки ХАМАС могут ответить Израилю через час или через неделю на произошедшие недавно бомбардировки. Такое предположение в беседе с Life.ru высказал доктор политических наук, профессор, политолог Александр Гусев.
«Ситуация непростая, и мы это видим. Израиль нанёс массированный удар по Сектору Газа, практически, стирая с лица Земли. Каков будет ответ «Хезболлы» и ХАМАС – я полагаю, ответ будет адекватный, по тому, что предпринимает сейчас Израиль. Необходимо думать, что они делают, ведь гибнут мирные люди, женщины, дети, старики, ни в чём не повинные», — подчеркнул эксперт.
Гусев напомнил о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, в котором тот сообщил о необходимости восстановить границы 1967-года. Это означает, что те территории, которые сейчас занимает Израиль, должны перейти Палестине. Эксперт добавил, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху совершил непродуманное действие, ударив по Ливану.
«Конечно, все сейчас очень встревожены ситуацией. Полагаю, что они очень боятся ударов возмездия со стороны Ирана, и новое руководство Ирана – люди конструктивные и взвешенные, они тоже оценивают свои позиции», — выразил мнение политолог.
Гусев уверен, что «Хезболла» и ХАМАС предпримут ряд активных действий по отношению к Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По его словам, движения могут начать активные действия через час, день или неделю. Знать точное время могут только руководители «Хезболлы» и ХАМАС, подытожил Гусев.
Напомним, что утром 23 сентября ВВС Израиля нанесли сильнейший за последние 18 лет удар по Ливану. В ЦАХАЛ заявили, что наносят массированные удары по объектам «Хезболлы». Также израильская сторона призвала ливанцев «покинуть районы, где расположены оружейные склады». Правительство ближневосточного государства призвало ООН остановить агрессию Израиля. По данным СМИ, Тель-Авив хочет начать в Ливане наземную операцию, чтобы создать буферную зону. На текущий момент известно о 274 жертвах и 1024 раненых.