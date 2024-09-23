Политолог раскрыл, когда Израилю стоит опасаться ответного удара от Ливана

Представители ливанского движения «Хезболла» и палестинской группировки ХАМАС могут ответить Израилю через час или через неделю на произошедшие недавно бомбардировки. Такое предположение в беседе с Life.ru высказал доктор политических наук, профессор, политолог Александр Гусев.

«Ситуация непростая, и мы это видим. Израиль нанёс массированный удар по Сектору Газа, практически, стирая с лица Земли. Каков будет ответ «Хезболлы» и ХАМАС – я полагаю, ответ будет адекватный, по тому, что предпринимает сейчас Израиль. Необходимо думать, что они делают, ведь гибнут мирные люди, женщины, дети, старики, ни в чём не повинные», — подчеркнул эксперт.

Гусев напомнил о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, в котором тот сообщил о необходимости восстановить границы 1967-года. Это означает, что те территории, которые сейчас занимает Израиль, должны перейти Палестине. Эксперт добавил, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху совершил непродуманное действие, ударив по Ливану.

«Конечно, все сейчас очень встревожены ситуацией. Полагаю, что они очень боятся ударов возмездия со стороны Ирана, и новое руководство Ирана – люди конструктивные и взвешенные, они тоже оценивают свои позиции», — выразил мнение политолог.