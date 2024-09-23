Армия Израиля заявила о «целенаправленном» ударе по Бейруту
Разрушения в Бейруте после удара Израиля. Обложка © ТАСС / AP
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла целенаправленный удар по столице Ливана Бейруту. Об этом сообщает её пресс-служба.
«Армия обороны Израиля нанесла целенаправленный удар в Бейруте», — заявили в ЦАХАЛ.
Там пообещали позже представить подробности,
Напомним, что утром 23 сентября ВВС Израиля нанесли самый масштабный с 2006 года удар по Ливану. Погибло почти 300 человек, в том числе дети. Пострадало более 1000. В ЦАХАЛ заявили, что наносят массированные удары по объектам «Хезболлы». Также Тель-Авив призвал ливанцев «покинуть районы, где расположены оружейные склады». Правительство Ливана призвало ООН остановить агрессию Израиля. Тем временем, согласно информации СМИ, Тель-Авив хочет начать в Ливане наземную операцию, чтобы создать буферную зону.