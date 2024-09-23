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23 сентября, 16:32

Армия Израиля заявила о «целенаправленном» ударе по Бейруту

Разрушения в Бейруте после удара Израиля. Обложка © ТАСС / AP

Разрушения в Бейруте после удара Израиля. Обложка © ТАСС / AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла целенаправленный удар по столице Ливана Бейруту. Об этом сообщает её пресс-служба.

«Армия обороны Израиля нанесла целенаправленный удар в Бейруте», — заявили в ЦАХАЛ.

Там пообещали позже представить подробности,

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Напомним, что утром 23 сентября ВВС Израиля нанесли самый масштабный с 2006 года удар по Ливану. Погибло почти 300 человек, в том числе дети. Пострадало более 1000. В ЦАХАЛ заявили, что наносят массированные удары по объектам «Хезболлы». Также Тель-Авив призвал ливанцев «покинуть районы, где расположены оружейные склады». Правительство Ливана призвало ООН остановить агрессию Израиля. Тем временем, согласно информации СМИ, Тель-Авив хочет начать в Ливане наземную операцию, чтобы создать буферную зону.

Никита Никонов
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