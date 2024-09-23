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23 сентября, 20:37

Израильская операция в Ливане получила название «Стрелы севера»

ЦАХАЛ: Операция против «Хезболлы» в Ливане получила название «Стрелы севера»

Израильская наступательная операция, направленная против объектов «Хезболлы» в Ливане, получила название «Стрелы севера». Об этом проинформировала пресс-служба ЦАХАЛ.

«Начальник Генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви объявил, что название операции на северном направлении «Стрелы севера», — сообщает пресс-служба.

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Напомним, 23 сентября Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли сильнейший с 2006 года удар по Ливану. В ЦАХАЛ заявили, что атакуют объекты «Хезболлы». Тель-Авив призвал жителей соседней страны «покинуть районы, где расположены оружейные склады». Бейрут обратился к ООН с требованием остановить агрессию Израиля. По данным СМИ, цель Тель-Авива заключается в создании буферной зоны. Тем временем в Минздраве Ливана заявили о гибели 356 человек, включая 24 детей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Оксана Попова
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