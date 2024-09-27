Армия Израиля сровняла с землёй район в Бейруте, целясь по штабу «Хезболлы»
Армия Израиля ударила по военному штабу «Хезболла» в Бейруте
Израиль осуществил воздушную атаку на Бейрут, где якобы под жилыми домами был расположен военный штаб шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Некоторое время назад ЦАХАЛ атаковал центральную штаб-квартиру террористической организации «Хезболла», расположенную под жилыми домами в центре Даахи в Бейруте», — уточняется в заявлении.
В Сети расходятся кадры произведённого ЦАХАЛ удара. В воздух буквально взлетает целый квартал, вокруг клубы дыма и пыли.
Напомним, в конце сентября Израиль начал массированные обстрелы Ливана в рамках операции «Стрелы севера». Погибло уже более полутора тысяч человек, пострадало свыше пяти тысяч. Согласно заявлениям властей, цель Тель-Авива — обеспечить безопасное возвращение жителей на север страны.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к новой атаке на объекты шиитского движения «Хезболла», которые расположены в районе долины Бекаа на востоке Ливана и в некоторых районах к югу государства. На поражённой территории базировались центры командования. В Ливане же заявляли, что жертвой атаки стала семья из десяти человек.