Армия Израиля сровняла с землёй район в Бейруте, целясь по штабу «Хезболлы» Армия Израиля ударила по военному штабу «Хезболла» в Бейруте 27 сентября, 16:19 Бейрут после атаки ЦАХАЛ. Видео © Х / Bruno Bimbi

Израиль осуществил воздушную атаку на Бейрут, где якобы под жилыми домами был расположен военный штаб шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Бейрут после атаки ЦАХАЛ. Видео © Х / Bruno Bimbi

«Некоторое время назад ЦАХАЛ атаковал центральную штаб-квартиру террористической организации «Хезболла», расположенную под жилыми домами в центре Даахи в Бейруте», — уточняется в заявлении.

В Сети расходятся кадры произведённого ЦАХАЛ удара. В воздух буквально взлетает целый квартал, вокруг клубы дыма и пыли.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к новой атаке на объекты шиитского движения «Хезболла», которые расположены в районе долины Бекаа на востоке Ливана и в некоторых районах к югу государства. На поражённой территории базировались центры командования. В Ливане же заявляли, что жертвой атаки стала семья из десяти человек.

Авторы Татьяна Миссуми