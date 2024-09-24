Чем закончится война Израиля и Ливана: начало и последствия операции вторжения «Стрелы севера» Эксперты спрогнозировали, как может закончиться израильская операция вторжения на юге Ливана и кто стоит за минированием пейджеров и раций «Хезболлы». 24 сентября, 14:12 Израиль бомбит города Ливана. Обложка © ТАСС / АР / Hussein Malla

Наступательная операция ЦАХАЛ в Ливане «Стрелы севера» уже унесла жизни 558 человек, среди них 50 детей, ранено более 1700 человек, сообщил ливанский Минздрав. Под удар сутками ранее попали долина Бекаа, Брайка, Набатия, Хумин аль-Фаук, Тир, Анкун, Сидон, Элиаким, Айшие, Айната. В ответ «Хезболла» выпустила 205 ракет и реактивных снарядов, часть из которых была перехвачена системой ПВО «Железный купол». Сегодня утром последовала вторая волна авиаударов по террористическим объектам в Ливане. Десятки тысяч ливанцев уже покинули Южный Ливан.

Что происходит на юге Ливана. Видео © Telegram / СВЕЖЕСТИ

Британский The Economist, ссылаясь на военные источники, спрогнозировал создание буферной зоны в несколько миль к северу от израильской границы. Поддержал эту тему и израильский министр по делам диаспоры Амихай Шикли, заявив, что ливанское руководство не может обеспечить свой «суверенитет» на юге страны, предложив выселить население южной части Ливанской Республики и создать буферную зону в этом регионе.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к ливанцам на английском языке, попросив их покинуть «опасные зоны» на юге страны. Он отметил, что израильские военные ведут боевые действия не против ливанцев, а против «Хезболлы». Он пообещал, что при завершении израильской операции граждане Ливана смогут вернуться в свои дома. Известно, что США перебрасывают дополнительные войска на Ближний Восток, не раскрывая численность пополнений. Судя по всему, Израиль намерен интенсифицировать проведение операции. Смогут ли США удержать эскалацию — большой вопрос.

— Мы не должны позволить Израилю превратить Ливан в ещё один сектор Газа. «Хезболла» не может в одиночку противостоять стране, вооружённой и поддерживаемой Западом, — заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Юг Ливана на карте, граница с Израилем. Инфографика © Life.ru

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ осуждает масштабные военные нападения со стороны Израиля в отношении Ливана. Наш посол в Бейруте Александр Рудаков призвал не ездить в Ливан и уезжать оттуда скорее.

Операция "Пейджеры" и обмен ударами до вторжения

На прошлой неделе ЦАХАЛ атаковал 300 объектов «Хезболлы» в Ливане. В результате израильского авиаудара в пятницу, 20 сентября, целью которого в пригороде Бейрута были командиры «Хезболлы», погибли 37 человек, в том числе трое детей и семь женщин, сообщило Министерство здравоохранения Ливана.

Эксперты обсуждают, какие пейджеры были взорваны в Ливане. Фото © Telegram / SHOT

Израиль заявил о ликвидации 16 командиров «Хезболлы», в том числе Ибрагима Акиля. До этого против «Хезболлы» была проведена операция при помощи минированных пейджеров и раций. Общее число погибших в результате этих нападений возросло до 39 человек, более 3000 получили ранения.

Ударам предшествовала разведывательная операция «Пейджеры», ответственность за которую поспешил отвергнуть президент Израиля. Напомним, 17 сентября в Бейруте начали взрываться пейджеры, а на следующий день — рации и другие гаджеты. Приборы были начинены взрывчаткой, в них был установлен дистанционный пусковой механизм. По сообщению ABC News, ЦРУ долгое время не одобряло такую операцию, якобы «Израиль готовил операцию по подрыву пейджеров «Хезболлы» 15 лет». Что означает, что за подрывами гаджетов и самокатов может стоять американская разведка или британская. Но если верхушке США накануне выборов эскалация тут не нужна, то Британия могла бы быть заинтересована в смещении внимания с украинского конфликта после поставок дальнобойного оружия, полагает востоковед Данила Крылов. Однако это не означает, что Израиль не причастен к операции по взрыву гаджетов.

По информации SHOT, в Ливане использовали пейджеры Gold AP-900. Фото © Telegram / Эффект наблюдателя The obZerver effect

— Попробуйте узнать, сколько времени в полевых условиях на поясе бойца живёт пейджер или рация. Пейджеры лёгкие — ломаются, теряются, их можно разбить, бегая по туннелям или открытым позициям. Спустя «долгое время» большая часть пейджеров выйдет из строя и будет неизбежно выброшена. Поэтому операция, о которой идёт речь, готовилась быстро. И как только партия гаджетов пришла и была распределена между членами «Хезболлы», их сразу же и подорвали. Один пейджер был даже у посла Ирана, который вряд ли носил бы старое устройство. А значит, партия была свежая, — отмечает доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло.

Директор японского производителя радиооборудования Icom Inc. Ёсики Эномото демонстрирует радиостанцию IC-V82 и её батарею. Компания заявила, что она расследует факты, касающиеся сообщений о том, что в Ливане взорвались её устройства двусторонней радиосвязи. Фото © ТАСС / ЕРА / FRANCK ROBICHON

Вся техника в Бейрут могла быть отправлена по коррупционным каналам или контрабандой. Доставить такую партию в одну из стран ЕС или Израиль через воздушные гавани невозможно, считают эксперты. «Взрывчатка пахнет, её фиксируют детекторы и специально надрессированные на наркотики и пластит собачки, и так просто приборы не провезти», — отмечает Андрей Манойло.

Юг Ливана на карте

Ливанская Республика расположена на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере соседствует с Сирийской Республикой, протяжённость границы — 375 километров, на юге — с Израилем (79 километров). В столице страны — Бейруте — проживает около двух миллионов человек. Население страны составляет восемь миллионов. Юг Ливана представлен четырьмя крупными городами: Джеззин, Сайда, Сур (Тир), а также Набатия. Общая численность — более 410 тысяч человек.

Какие цели преследует Израиль

По мнению политолога Камрана Гасанова, у эскалации есть несколько причин. Тактически — стремление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху удержаться у власти, проведя маленькую победоносную войну. Также можно отнести сюда и месть подразделения 8200, входящего в АМАН (Управление военной разведки), за смерть своих бойцов в ходе операции «Хезболлы» под названием «Арбаин» в конце августа. А стратегически — ливанская группировка является угрозой в понимании руководства Израиля, как и вся ось сопротивления во главе с Ираном.

Израильская артиллерийская установка M109 в действии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ChameleonsEye

— События в Газе стали просто удобным поводом. Вряд ли в Израиле будут как-то возмущаться, если он возьмётся за сокрушение «Хезболлы». Но если ему это не удастся, то протесты в Тель-Авиве будут более масштабными, — считает Камран Гасанов.

Наземное вторжение Израиля в Ливан

Израильская операция против ливанской группировки «Хезболла» будет продолжена, к ней добавится сухопутный компонент, полагает кандидат политических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) Данила Крылов.

— Как показала практика многих конфликтов, ограничиваться воздушными ударами без наземного наступления нерезультативно. Вероятнее всего, мы увидим сухопутную операцию Израиля, который не боится воевать на два фронта. Однако недостаточная численность ЦАХАЛ не позволит оккупировать Ливан и держать его под контролем. Слишком большая территория. Это попытка уничтожить «Хезболлу» или по крайней мере дезорганизовать её и ограничить её возможности ведения наступательных боевых действий, чтобы сорвать возможное контрнаступление и эскалацию, — отмечает Крылов.

Вместе с тем осуществить контроль небольшой части территорий на юге Ливана Израиль может, считает Данила Крылов. Речь идёт о ликвидации тоннелей, складов, линий снабжения, коммуникационных пунктов, линий связи и так далее. Однако удержать эти территории в перспективе Тель-Авив будет не в состоянии.

Израиль продолжает наносить удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана. Фото © ТАСС / EPA

Притом что с ливанской стороны граница укреплена очень сильно. Учитывая навыки выстраивания подземной инфраструктуры ливанского движения, эта линия может оказаться непреодолимой без серьёзных потерь живой силы противника и техники. Учли ли израильтяне опыт СВО, защиту техники от дронов — тоже интересный вопрос. «Хезболла» также получает активную военную помощь со стороны Ирана, а граница с Сирией упрощает доставку вооружения, напоминает Крылов.

Эксперт напомнил про приближение годовщины 7 октября. Почти год назад после нападения ХАМАС на Израиль начались бомбардировки сектора Газа. На востоке символизм значит очень многое, скорее всего, мы увидим в эти даты продолжение эскалации.

Нужно дождаться реакции самого ливанского правительства, а также других арабских стран, входящих в состав Лиги арабских государств, считает научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня. Ситуация не сулит ничего хорошего. Ливан и так находится в состоянии затяжного политического и экономического кризиса. А если Израиль будет наносить в дальнейшем удары по всей территории или вглубь республики и не ограничится южными регионами, то это может привести к коллапсу всей экономической и административной системы Ливана, уверен Останин-Головня. В республике периодически происходят перебои с электроэнергией, во время ковида вставал вопрос об острой нехватке медикаментов и даже продуктов питания.

— В любом случае ЦАХАЛ не сможет противодействовать методам партизанской борьбы, которые наверняка развернёт «Хезболла», этому будет способствовать преимущественно горный ландшафт Ливана. Стоит отметить, что на территории республики практически нет пустыни. И если начнутся прямые столкновения, то это будет ожесточённая борьба за населённые пункты и высоты, при помощи которых можно контролировать территорию, — считает эксперт.

Генсекретарь «Хезболлы» Хасан Насралла подчеркнул, что взрывы средств коммуникации движение расценивает как фактическое объявление войны, а текущий конфликт с Израилем не как двустороннюю историю, как приграничную историю, а как борьбу за общеарабское, то бишь палестинское, дело.

Авторы Елена Стафеева