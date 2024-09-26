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26 сентября, 18:57

Минздрав: От ударов ЦАХАЛ по Ливану погибли 1540 человек, ранены 5,4 тысячи

Количество жертв ударов ЦАХАЛ по Ливану достигло 1540, пострадали свыше 5,4 тысячи гражданских. Об этом сообщили в центре экстренных ситуаций при Министерстве здравоохранения страны.

«С начала израильских ударов по Ливану погибли 1 540 человек, более 5 400 получили ранения», — говорится в публикации.

Только за последний день израильские обстрелы унесли жизни 60 человек. Пострадали более 80. В настоящий момент порядка 77,1 тысячи беженцев из атакованных районов размещены в 565 пункте временного размещения.

За двое последних суток из Ливана в Сирию бежали свыше 31 тысячи человек. Из них 15,6 тысячи сирийцев и 16,1 тысячи ливанцев.

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На днях израильские ВС начали очередную атаку объектов ливанского шиитского движения «Хезболла», расположенных в долине Бекаа в восточной части Ливана, а также в ряде южных районов. ЦАХАЛ утверждают, что там находились центры командования шиитов. Ливанская сторона заявляет, что от таких атак гибнут мирные жители, а один из ударов полностью убил семью из десяти человек.

Обложка ©

ТАСС / EPA / STRINGER

Юрий Лысенко
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