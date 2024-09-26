Минздрав: От ударов ЦАХАЛ по Ливану погибли 1540 человек, ранены 5,4 тысячи
Количество жертв ударов ЦАХАЛ по Ливану достигло 1540, пострадали свыше 5,4 тысячи гражданских. Об этом сообщили в центре экстренных ситуаций при Министерстве здравоохранения страны.
«С начала израильских ударов по Ливану погибли 1 540 человек, более 5 400 получили ранения», — говорится в публикации.
Только за последний день израильские обстрелы унесли жизни 60 человек. Пострадали более 80. В настоящий момент порядка 77,1 тысячи беженцев из атакованных районов размещены в 565 пункте временного размещения.
За двое последних суток из Ливана в Сирию бежали свыше 31 тысячи человек. Из них 15,6 тысячи сирийцев и 16,1 тысячи ливанцев.
На днях израильские ВС начали очередную атаку объектов ливанского шиитского движения «Хезболла», расположенных в долине Бекаа в восточной части Ливана, а также в ряде южных районов. ЦАХАЛ утверждают, что там находились центры командования шиитов. Ливанская сторона заявляет, что от таких атак гибнут мирные жители, а один из ударов полностью убил семью из десяти человек.
ТАСС / EPA / STRINGER