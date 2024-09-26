Минздрав: От ударов ЦАХАЛ по Ливану погибли 1540 человек, ранены 5,4 тысячи

Количество жертв ударов ЦАХАЛ по Ливану достигло 1540, пострадали свыше 5,4 тысячи гражданских. Об этом сообщили в центре экстренных ситуаций при Министерстве здравоохранения страны.

«С начала израильских ударов по Ливану погибли 1 540 человек, более 5 400 получили ранения», — говорится в публикации.

Только за последний день израильские обстрелы унесли жизни 60 человек. Пострадали более 80. В настоящий момент порядка 77,1 тысячи беженцев из атакованных районов размещены в 565 пункте временного размещения.

За двое последних суток из Ливана в Сирию бежали свыше 31 тысячи человек. Из них 15,6 тысячи сирийцев и 16,1 тысячи ливанцев.