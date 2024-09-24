Израиль заявил о начале новой волны ударов по «Хезболле» на востоке и юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к нанесению новой волны ударов по объектам шиитского движения «Хезболла», которые находятся в районе долины Бекаа на востоке Ливана и в некоторых южных районах государства. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

«Армия обороны Израиля начала новую волну атак на террористические объекты «Хезболла» в Ливане», — указано в заявлении.

Уточняется, что среди поражённых целей были командные центры, здания, в которых хранилось вооружение, а также другие объекты террористической инфраструктуры.