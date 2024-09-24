Израиль заявил о начале новой волны ударов по «Хезболле» на востоке и юге Ливана
Атака ЦАХАЛ по югу Ливана. Обложка © ТАСС / AP / Hussein Malla
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к нанесению новой волны ударов по объектам шиитского движения «Хезболла», которые находятся в районе долины Бекаа на востоке Ливана и в некоторых южных районах государства. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.
«Армия обороны Израиля начала новую волну атак на террористические объекты «Хезболла» в Ливане», — указано в заявлении.
Уточняется, что среди поражённых целей были командные центры, здания, в которых хранилось вооружение, а также другие объекты террористической инфраструктуры.
Незадолго до этого начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил о намерении в течение дня усилить интенсивность атак по ближневосточному государству. По словам Халеви, военные не собираются давать движению передышки. По оценке начальника Генштаба, Израилю необходимо продолжать интенсивные военные действия из-за текущей ситуации.
Напомним, что 23 сентября ВВС Израиля нанесли сильнейший за последние 18 лет удар по Ливану. В ЦАХАЛ заявили, что атакуют объекты «Хезболлы». Израильская операция получила название «Стрелы севера». Тель-Авив призвал жителей соседней страны «покинуть районы, где расположены оружейные склады». Бейрут направил обращение в ООН, потребовав остановить агрессию Израиля. По данным СМИ, Тель-Авив преследует цель создания буферной зоны. Между тем число погибших при ударах Израиля по Ливану возросло до 492.