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24 сентября, 12:34

Израиль заявил о начале новой волны ударов по «Хезболле» на востоке и юге Ливана

Атака ЦАХАЛ по югу Ливана. Обложка © ТАСС / AP / Hussein Malla

Атака ЦАХАЛ по югу Ливана. Обложка © ТАСС / AP / Hussein Malla

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к нанесению новой волны ударов по объектам шиитского движения «Хезболла», которые находятся в районе долины Бекаа на востоке Ливана и в некоторых южных районах государства. Об этом сообщили в армейской пресс-службе.

«Армия обороны Израиля начала новую волну атак на террористические объекты «Хезболла» в Ливане», — указано в заявлении.

Уточняется, что среди поражённых целей были командные центры, здания, в которых хранилось вооружение, а также другие объекты террористической инфраструктуры.

Незадолго до этого начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил о намерении в течение дня усилить интенсивность атак по ближневосточному государству. По словам Халеви, военные не собираются давать движению передышки. По оценке начальника Генштаба, Израилю необходимо продолжать интенсивные военные действия из-за текущей ситуации.

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Напомним, что 23 сентября ВВС Израиля нанесли сильнейший за последние 18 лет удар по Ливану. В ЦАХАЛ заявили, что атакуют объекты «Хезболлы». Израильская операция получила название «Стрелы севера». Тель-Авив призвал жителей соседней страны «покинуть районы, где расположены оружейные склады». Бейрут направил обращение в ООН, потребовав остановить агрессию Израиля. По данным СМИ, Тель-Авив преследует цель создания буферной зоны. Между тем число погибших при ударах Израиля по Ливану возросло до 492.

Дарья Нарыкова
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