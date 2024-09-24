Кремль не видит перспектив урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Перспектив урегулирования конфликта на Ближнем Востоке пока не прослеживается, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, «мирный трек» сейчас монополизирован одной из стран. А удары Израиля по Ливану, как подчеркнул представитель Кремля, ведут к риску полной дестабилизации на Ближнем Востоке.

«Трудно говорить о каких-то перспективах урегулирования. Мирный трек сейчас по сути монополизирован одной из стран, и пока о каких-то успехах говорить не приходится», — отметил Песков в разговоре с журналистами.