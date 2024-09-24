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24 сентября, 09:24

Кремль не видит перспектив урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Песков заявил об отсутствии перспектив в урегулировании на Ближнем Востоке

Перспектив урегулирования конфликта на Ближнем Востоке пока не прослеживается, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, «мирный трек» сейчас монополизирован одной из стран. А удары Израиля по Ливану, как подчеркнул представитель Кремля, ведут к риску полной дестабилизации на Ближнем Востоке.

«Трудно говорить о каких-то перспективах урегулирования. Мирный трек сейчас по сути монополизирован одной из стран, и пока о каких-то успехах говорить не приходится», — отметил Песков в разговоре с журналистами.

Он также добавил, что вся эта ситуация, безусловно, вызывает чрезвычайную озабоченность и обеспокоенность со стороны Москвы.

Напомним, 23 сентября ВВС Израиля нанесли сильнейший с 2006 года удар по Ливану. В ЦАХАЛ заявили, что атакуют объекты «Хезболлы». Израильская операция получила название «Стрелы севера». Тель-Авив призвал жителей соседней страны «покинуть районы, где расположены оружейные склады». Бейрут направил обращение в ООН, потребовав остановить агрессию Израиля. По данным СМИ, Тель-Авив преследует цель создания буферной зоны.

В Ливане сообщили об увеличении числа жертв израильских ударов
В Ливане сообщили об увеличении числа жертв израильских ударов
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ТАСС / АР / Hussein Malla

Александр Юнашев
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