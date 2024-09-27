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27 сентября, 20:46

Пентагон: США не знали о готовящейся воздушной атаке Израиля на Бейрут

Пентагон заявил, что не рассматривает удар Израиля по Бейруту как эскалацию конфликта. Заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх уточнила, что в данный момент Соединенные Штаты продолжают оценивать сложившуюся ситуацию.

Чиновница также отметила, что США не знали о готовящемся ударе, так как Израиль не предупреждал об этом Вашингтон. Американская сторона не одобряет наступательные операции Израиля в Ливане, подчеркивая необходимость взвешенного подхода к происходящим событиям.

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Ранее Израиль провел воздушную атаку на Бейрут, предполагая, что под жилыми домами находится военный штаб шиитского движения «Хезболла». По предварительной информации, целью удара был генсек движения Хасан Насрулла. Тем не менее, вскоре поступили сведения о том, что он остался жив.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Keith J Finks

Анатолий Цейко
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