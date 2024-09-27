Пентагон: США не знали о готовящейся воздушной атаке Израиля на Бейрут

Пентагон заявил, что не рассматривает удар Израиля по Бейруту как эскалацию конфликта. Заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх уточнила, что в данный момент Соединенные Штаты продолжают оценивать сложившуюся ситуацию.

Чиновница также отметила, что США не знали о готовящемся ударе, так как Израиль не предупреждал об этом Вашингтон. Американская сторона не одобряет наступательные операции Израиля в Ливане, подчеркивая необходимость взвешенного подхода к происходящим событиям.