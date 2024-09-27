Израиль показал, как Нетаньяху из Нью-Йорка утвердил сокрушительный авиаудар по Бейруту

Появился снимок, на котором премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находясь в Нью-Йорке, по телефону утверждает авиаудар по главному штабу «Хезболлах» в Бейруте. Фото опубликовала пресс-служба офиса политика.

Как сообщил Минздрав Ливана, от израильской атаки погибли два человека, не менее 76 получили ранения. При этом, по данным агентства Tasnim, число жертв удара может достигать 14 человек.