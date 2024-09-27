Израиль показал, как Нетаньяху из Нью-Йорка утвердил сокрушительный авиаудар по Бейруту
Два человека погибли, ещё 76 пострадали в результате удара Израиля по Бейруту
Нетаньяху даёт приказ ударить по Бейруту. Обложка © X / Prime Minister of Israel
Появился снимок, на котором премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находясь в Нью-Йорке, по телефону утверждает авиаудар по главному штабу «Хезболлах» в Бейруте. Фото опубликовала пресс-служба офиса политика.
Как сообщил Минздрав Ливана, от израильской атаки погибли два человека, не менее 76 получили ранения. При этом, по данным агентства Tasnim, число жертв удара может достигать 14 человек.
Напомним, Израиль осуществил воздушную атаку на Бейрут, где якобы под жилыми домами был расположен военный штаб шиитского движения «Хезболла». Целью авиаудара, по предварительным данным, был генсек движения Хасан Насрулла. Однако позже появилась информация, что он остался жив.