Нетаньяху заявил, что Израиль не хочет «заселять» Газу и назвал условия для завершения конфликта

Войска Израиля уничтожили 23 из 24 батальонов ХАМАС, действовавших на территории Газы. Такое заявление сделал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во время выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

«Израиль ликвидировал 23 из 24 батальонов ХАМАС», — заявил политик.

Он также добавил, что палестинская сторона уже лишилась свыше 90% своего вооружения. Кроме того, Нетаньяху объявил, что боевые действия в секторе Газа будут завершены лишь после демилитаризации анклава, освобождения взятых в заложники людей и капитуляции ХАМАС. Глава правительства Израиля заявил, что его страна не заинтересована в «заселении» территории анклава, но его демилитаризация и дерадикализация обязательны, чтобы положить конфликту конец.

«ХАМАС должен сложить оружие и сдаться, а также освободить всех похищенных. Но если они этого не сделают, мы будем сражаться до тех пор, пока не добьёмся полной победы. Альтернативы этой победе нет», — подытожил Нетаньяху.