Нетаньяху заявил, что Израиль не хочет «заселять» Газу и назвал условия для завершения конфликта
Нетаньяху: Израильская армия уничтожила 23 из 24 батальонов ХАМАС
Войска Израиля уничтожили 23 из 24 батальонов ХАМАС, действовавших на территории Газы. Такое заявление сделал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во время выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.
«Израиль ликвидировал 23 из 24 батальонов ХАМАС», — заявил политик.
Он также добавил, что палестинская сторона уже лишилась свыше 90% своего вооружения. Кроме того, Нетаньяху объявил, что боевые действия в секторе Газа будут завершены лишь после демилитаризации анклава, освобождения взятых в заложники людей и капитуляции ХАМАС. Глава правительства Израиля заявил, что его страна не заинтересована в «заселении» территории анклава, но его демилитаризация и дерадикализация обязательны, чтобы положить конфликту конец.
«ХАМАС должен сложить оружие и сдаться, а также освободить всех похищенных. Но если они этого не сделают, мы будем сражаться до тех пор, пока не добьёмся полной победы. Альтернативы этой победе нет», — подытожил Нетаньяху.
Напомним, что многие дипломаты устроили Нетаньяху демарш, демонстративно покинув зал ГА ООН, когда израильский лидер поднялся на трибуну. В основном это были представители стран арабского мира. Учитывая, что многие кресла пустовали изначально, политику пришлось выступать перед полупустым залом.
ТАСС / AP / Richard Drew