Встали и ушли: Делегации устроили Нетаньяху бойкот во время выступления в ООН
Несколько делегаций ушли из зала ГА ООН во время выступления Нетаньяху
Многие делегации решили покинуть зал Генассамблеи ООН в тот момент, когда на трибуну вышел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. За происходящим наблюдали зрители трансляции.
Дипломаты ушли из зала ГА ООН во время выступления Нетаньяху. Видео © webtv.un
Со своих мест в тот момент встали десятки дипломатов. Основную массу покинувших составили арабские делегации. Выступление израильского премьера началось в полупустом зале, так как многие места пустовали изначально.
Как сообщал Lif.ru, 17 сентября Израиль организовал массированную атаку на «Хезболлу» с помощью дистанционного подрыва подставных пейджеров и раций со взрывчаткой внутри. Кроме того, взрывались и другие электронные устройства, в том числе смартфоны. Для увеличения урона за секунды до взрыва на устройства отправлялись сообщения на арабском языке, которые привлекали внимание жертв. Несовместимые с жизнью травмы получили десятки человек, сотни пострадали. После этого Израиль начал массированные обстрелы Ливана в рамках операции «Стрелы севера». Погибло уже более полутора тысяч человек, пострадало свыше пяти тысяч.
Напомним, что в Нью-Йорке 24 сентября началась неделя высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Участие в ней принимают более 130 глав государств и свыше 100 министров иностранных дел. На мероприятии уже выступил американский лидер Джо Байден, Владимир Зеленский и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Также на сессию Генассамблеи прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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