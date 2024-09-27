Встали и ушли: Делегации устроили Нетаньяху бойкот во время выступления в ООН

Многие делегации решили покинуть зал Генассамблеи ООН в тот момент, когда на трибуну вышел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. За происходящим наблюдали зрители трансляции .

Дипломаты ушли из зала ГА ООН во время выступления Нетаньяху. Видео © webtv.un

Со своих мест в тот момент встали десятки дипломатов. Основную массу покинувших составили арабские делегации. Выступление израильского премьера началось в полупустом зале, так как многие места пустовали изначально.