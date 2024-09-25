Россия будет и дальше стремиться к выполнению всех целей спецоперации, если страны Запада не упразднят киевский режим. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине.

Российский постпред отметил, что РФ всегда уважала украинский народ, с которым страна неразрывно связана исторически. По его словам, несколько миллионов беженцев решили переехать из Украины именно в Россию.

«Но если западный лагерь не позволит избавиться от этой раковой опухоли, которую представляет нынешний киевский режим, мирным путём, если геополитические и экономические соображения Вашингтона и его сателлитов всё-таки окажутся важнее спасения этой страны, то мы будем продолжать нашу специальную военную операцию до тех пор, пока её задачи не будут решены военным путём, если другого пути добиться мира у нас не будет», — заявил Небензя.