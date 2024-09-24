Небензя заявил, что Запад предоставил Зеленскому «концертную площадку»

Западные страны превратили внеплановое заседание Совета Безопасности ООН по Украине в «концертную площадку» для выступления Владимира Зеленского. Об этом заявил постпред России при организации Василий Небензя.

«Это могло бы быть интересным разговором о развитии вопроса о повышении эффективности многостороннего сотрудничества. Но западные страны не удержались и отравили атмосферу, пытаясь заполнить эфир темой Украины», — подчеркнул политик и добавил, что заседание было созвано для предоставления Зеленскому «концертной площадки».

По его словам, при этом были допущены процедурные нарушения. Небензя также отметил, что украинский вопрос уже «набил оскомину» всему миру. При этом страны — члены Евросоюза и НАТО организованно выстраиваются для осуждения России.