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20 сентября, 22:58

Небензя счёл взрывы пейджеров в Ливане попыткой разжечь войну на Ближнем Востоке

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что организаторы взрывов пейджеров в Ливане стремились спровоцировать новый масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что нападения с использованием гражданских средств связи были направлены на эскалацию вооружённого противостояния.

«Организаторы этого беспрецедентного с точки зрения злонамеренного использования бытовых устройств нападения целенаправленно добивались разжигания масштабной вооруженной конфронтации, стремясь спровоцировать новую большую ближневосточную войну», — сказал дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.

Лавров: Взрывами пейджеров хотят спровоцировать «Хезболлу», чтобы ввязать США
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Напомним, что 18 сентября в Ливане произошли массовые взрывы устройств связи, унесшие жизни 25 человек. Сообщалось, что Израиль на протяжении 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров.

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Артём Гапоненко
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