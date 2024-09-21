Небензя счёл взрывы пейджеров в Ливане попыткой разжечь войну на Ближнем Востоке

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что организаторы взрывов пейджеров в Ливане стремились спровоцировать новый масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что нападения с использованием гражданских средств связи были направлены на эскалацию вооружённого противостояния.