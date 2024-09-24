Зеленский обсудил «план победы» с двухпартийной делегацией Конгресса США
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США, где представил «план победы» в конфликте на Украине. Об этом сообщил офис главаря киевского режима.
«Решительные действия сейчас могут ускорить справедливое завершение российской агрессии против Украины в следующем году. Наш «план победы» поможет на практике принудить Россию к миру», — указал Зеленский. Стороны также обсудили перспективы Незалежной в конфликте на 2025 год.
Напомним, что Владимир Зеленский прибыл в США, где, в частности, собирается выступить на Генеральной ассамблее ООН. Известно, что он собирается показать президенту Джо Байдену, кандидатам в главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу авторский «план победы». СМИ узнали, что документ состоит из пяти пунктов. По данным The Times, главарь киевского режима будет требовать, в том числе гарантий безопасности от НАТО и предоставления очередного пакета помощи. Однако перспективы отношений Зеленского с Западом туманны, считают в Киеве.