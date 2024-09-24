Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США, где представил «план победы» в конфликте на Украине. Об этом сообщил офис главаря киевского режима.

«Решительные действия сейчас могут ускорить справедливое завершение российской агрессии против Украины в следующем году. Наш «план победы» поможет на практике принудить Россию к миру», — указал Зеленский. Стороны также обсудили перспективы Незалежной в конфликте на 2025 год.