Действия Владимира Зеленского наносят серьёзный ущерб не только Украине, но и Западу. Именно поэтому кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис дистанцируется от него. Об этом заявил бывший советник экс-лидера Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

«[Президент США Джо] Байден повёлся с Зеленским, и мы видим, чем всё закончилось. Его просто убрали свои же, хотя он считал, что пойдёт на второй срок. Поэтому Камала, наоборот, дистанцируется от Зеленского», — сказал эксперт, подчеркивая, что количество недовольств по поводу стратегии главы киевского режима по развернувшемуся на Украине конфликту значительно выросло.