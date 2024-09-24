«Принёс беду»: Горький опыт Байдена, Макрона и Шольца отпугнёт Харрис от Зеленского, считают в Киеве
Соскин: Харрис дистанцируется от Зеленского из-за нанесённого им ущерба
Действия Владимира Зеленского наносят серьёзный ущерб не только Украине, но и Западу. Именно поэтому кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис дистанцируется от него. Об этом заявил бывший советник экс-лидера Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«[Президент США Джо] Байден повёлся с Зеленским, и мы видим, чем всё закончилось. Его просто убрали свои же, хотя он считал, что пойдёт на второй срок. Поэтому Камала, наоборот, дистанцируется от Зеленского», — сказал эксперт, подчеркивая, что количество недовольств по поводу стратегии главы киевского режима по развернувшемуся на Украине конфликту значительно выросло.
Аналитик также уточнил, что под управлением Зеленского у Украины нет никакого будущего. Его негативное влияние также распространяется и на западных политиков. Бывший советник привёл в пример канцлера Германии Олафа Шольца, чья партия проиграла на выборах, а также президента Франции Эммануэля Макрона, которому теперь приходится буквально цепляться за власть.
Ранее Life.ru сообщал, что на грядущей встрече с действующим президентом США Джо Байденом, которая состоится 26 сентября, Зеленский пообещал раскрыть подробности «плана победы». Их встреча запланирована на 26 сентября. Он также говорил, что собирается представить план двум кандидатам на пост президента США — Камале Харрис и Дональду Трампу.
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