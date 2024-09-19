Зеленский сделал громкое заявление о готовности очередного «плана победы» Украины
Владимир Зеленский заявил о полной готовности очередного «плана победы» Украины. Как он будет реализовываться, глава киевского режима не уточнил.
«Сегодня можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы. Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали к плану», — рассказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что украинский мирный план достиг 90% готовности и будет представлен международным союзникам в ближайшее время. Он добавил, что документ содержит конкретные и осуществимые действия, которые могут способствовать успешному разрешению конфликта, и выразил надежду на международную поддержку.
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