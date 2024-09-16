Зеленский заявил, что мирный план Украины почти готов
Зеленский: Мирный план Украины готов на 90% и будет представлен союзникам
Глава киевского режима Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Украинский мирный план, который должен способствовать разрешению конфликта, достиг стадии готовности на 90%. На следующей неделе Киев планирует представить документ своим международным союзникам. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своём вечернем обращении, опубликованном в телеграм-канале.
Он отметил, что текущий план содержит подробное изложение шагов, которые помогут достичь устойчивого и справедливого мира. По его словам, все ключевые пункты документа проработаны, и остаётся лишь небольшая часть, которую ещё предстоит завершить.
«Совещания по подготовке нашего, украинского, «Плана победы». <…> То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира — реального, справедливого мира. Более чем на 90% всё выписано», — сообщил глава киевского режима.
План, как утверждает Зеленский, включает в себя конкретные и осуществимые действия, способные привести к успешному разрешению конфликта. Вскоре Киев надеется получить международную поддержку, что, по мнению политика, станет важным шагом на пути к окончательному урегулированию ситуации.
Ранее советник главы офиса Сергей Лещенко сообщил, что план Владимира Зеленского по окончанию конфликта предполагает одобрение Западом ударов вглубь России. По его словам, реализация «плана победы» во многом зависит от согласия президента США Джо Байдена на использование западного оружия.