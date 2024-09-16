Украинский мирный план, который должен способствовать разрешению конфликта, достиг стадии готовности на 90%. На следующей неделе Киев планирует представить документ своим международным союзникам. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своём вечернем обращении, опубликованном в телеграм-канале.

Он отметил, что текущий план содержит подробное изложение шагов, которые помогут достичь устойчивого и справедливого мира. По его словам, все ключевые пункты документа проработаны, и остаётся лишь небольшая часть, которую ещё предстоит завершить.

«Совещания по подготовке нашего, украинского, «Плана победы». <…> То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира — реального, справедливого мира. Более чем на 90% всё выписано», — сообщил глава киевского режима.

План, как утверждает Зеленский, включает в себя конкретные и осуществимые действия, способные привести к успешному разрешению конфликта. Вскоре Киев надеется получить международную поддержку, что, по мнению политика, станет важным шагом на пути к окончательному урегулированию ситуации.