«Наилучшие пожелания»: Зеленский вышел на связь после несостоявшегося покушения на Трампа
Зеленский осудил «политическое насилие» после покушения на Трампа
Владимир Зеленский и Дональд Трамп, 2019 год. Обложка © ТАСС / Zuma / White House / Shealah Craighead
Владимир Зеленский пожелал безопасности кандидату в президенты США Дональду Трампу после покушения. Также главарь киевского режима осудил «политическое насилие», которому «нет места нигде в мире». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
«Рад узнать, что Дональд Трамп в безопасности и не пострадал. Наилучшие пожелания ему и его семье. Хорошо, что подозреваемого в покушении быстро задержали», — написал Зеленский.
Напомним, недавно кандидат в президенты США Дональд Трамп едва не стал жертвой очередного покушения за последние полгода. Киллер с оружием караулил политика на территории гольф-клуба в штате Флорида, однако охране удалось предотвратить выстрел. Преступника задержали. Позже узнали, что потенциальным убийцей Трампа оказался проукраинский фанатик Райан Раут активно поддерживал ВСУ и даже бывал в Киеве. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, власти Украины могли нанять американца для убийства Трампа. Позднее появилось предположение, какое оружие использовал Раут для покушения. Более того, оказалось, что на родине Раут был фигурантом более ста уголовных дел, а также имел дурную репутацию у соседей.